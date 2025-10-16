फिल्मी अंदाज में युवक का अपहरण... स्कॉर्पियो में भरकर आए 5 लोग और दिन-दहाड़े कर लिया किडनैप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सेंधवा में गुरुवार दोपहर को एक युवक का फिल्मी अंदाज़ में अपहरण कर लिया गया। जानकारी के अनुसार तालिब नामक युवक एक पुराने मामले को लेकर न्यायालय में पेशी के लिए पहुंचा था। तभी दोपहर करीब एक बजे किला परिसर स्थित न्यायालय के बाहर एक वाहन में आए पांच लोगों ने उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाया और अपने साथ ले गए। घटना की सूचना मिलते ही सेंधवा शहर थाना पुलिस हरकत में आ गई।

सभी को हिरासत में लेकर थाने लाया गया है थाना प्रभारी बलजीत सिंह बिसेन ने बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से आरोपितों का पता लगाकर कुछ ही घंटों में मुख्य आरोपित आशीष कुमरावत, चेतन धामोने, जय धामोने, दिलीप और एक नाबालिग को पकड़ा।

सभी को हिरासत में लेकर थाने लाया गया है, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार तालिब और आशीष पहले से एक-दूसरे को जानते हैं और दोनों के बीच पुराने विवाद को लेकर न्यायालय में मामला दर्ज है।