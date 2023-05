गुवाहाटी पुलिस के सामने पेश होंगे यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी, अंगकिता दत्ता ने लगाया उत्पीड़न का आरोप

गुवाहाटी, एजेंसी। असम युवा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष डॉ. अंगकिता दत्ता द्वारा दर्ज कराए गए मामले के संबंध में भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के गुवाहाटी पुलिस के सामने पेश होने की संभावना है। इसके चलते असम के गुवाहाटी हवाई अड्डे पर सुरक्षा-व्यवस्था को कड़ी कर दिया गया है।

#WATCH | Assam: Security tightened at Guwahati Airport as Indian Youth Congress BV Srinivas is expected to appear before the Guwahati Police today in connection with the case filed against him by Dr Angkita Dutta, former President of Assam Youth Congress.

