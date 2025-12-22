छत्तीसगढ़ में मृत घोषित युवक पहुंचा थाने, बोला- 'साहब, मैं जिंदा हूं'

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में दो माह पहले हत्या के बाद मृत घोषित किया गया युवक सीमित खाखा जिंदा निकल आया। शनिवार रात युवक स्वयं कोतवाली थाने पहुंचा और बोला- साहब, मेरी हत्या नहीं हुई, मैं जिंदा हूं।

उसकी मौजूदगी से न सिर्फ स्वजन, बल्कि पुलिस भी हैरान रह गई। इस प्रकरण में हत्या के आरोप में गिरफ्तार तीन आरोपितों और पूरी जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस अब नए सिरे से जांच करने की बात कर रही है।

क्या है मामला? घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम सिटोंगा की है। 22 अक्टूबर को पुलिस को पुरना नगर और बालाछापर के बीच एक अधजला शव मिला था, जिसे सीमित खाखा का बताया गया। शनिवार रात युवक ग्राम पंचायत सिटोंगा की सरपंच कल्पना लकड़ा के साथ थाने पहुंचा। सरपंच ने बताया कि सीमित झारखंड से लौटते समय एक आटो में सवार हुआ, जिसका चालक उसे पहचानता था। चालक ने सरपंच को सूचित किया कि सीमित जीवित है।

रोजगार की तलाश में गया था झारखंड सीमित ने बताया कि वह रोजगार की तलाश में झारखंड गया था और साथियों से बिछुड़ने के बाद गिरिडीह जिले के सराईपाली गांव में खेतों में काम कर रहा था। उसके पास मोबाइल फोन नहीं था, जिससे वह अपने परिवार से संपर्क नहीं कर सका। अब क्रिसमस मनाने के लिए वह घर लौटा है।