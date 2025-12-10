चुनाव सुधार पर लोकसभा में घमासान, राहुल गांधी और अमित शाह में तीखी नोकझोंक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बुधवार को लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बीच तीखी बहस हुई। राहुल गांधी ने अमित शाह को वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ियों के बारे में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहस करने की चुनौती दी, तो BJP नेता ने पलटवार करते हुए कहा कि कोई भी यह तय नहीं कर सकता कि वह किस क्रम में अपनी बातें कहेंगे।

राहुल ने कहा कि मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप मेरी वोट चोरी की तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बात करें। इस पर शाह ने कहा कि मैं 30 साल से विधानसभा से और लोकसभा से चुनकर आ रहा हूं। मुझे संसदीय प्रणाली का लंबा अनुभव है।

शाह ने आगे कहा, 'विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। मैं सुनाना चाहता हूं कि आपके हिसाब से संसद नहीं चलेगी? मेरे बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरीके से संसद नहीं चलेगी।'

लोकसभा में चुनाव सुधार पर तीखी बहस अपने भाषण के दौरान विपक्ष पर हमला करते हुए अमित शाह ने कहा कि वे मौजूदा वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों पर बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि SIR का मकसद लिस्ट को अपडेट करना और यह पक्का करना है कि केवल योग्य वोटर ही लिस्ट का हिस्सा हों।

अमित शाह का राहुल पर हमला उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा, 'जब आप जीतते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और शपथ लेते हैं तो वोटर लिस्ट बिल्कुल ठीक होती है। लेकिन जब आप बुरी तरह हारते हैं (जैसे बिहार में) तो आप कहते हैं कि वोटर लिस्ट में कोई समस्या है। ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे।'