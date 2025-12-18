Language
    Year Ender 2025: पहलगाम से गाजा और व्हाइट हाउस तक... कभी नहीं मिटेंगी ये यादें, तस्वीरों में देखें झलक

    Updated: Thu, 18 Dec 2025 08:10 PM (IST)
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 08:10 PM (IST)

    2025 की टॉप वायरल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। साल 2025 खत्म होने में अब कुछ ही दिनों का समय रह गया है। इस साल हमारे सामने कई ऐसी तस्वीरें और ऐसे लोग सामने आए, जिन्हें इस साल के बाद भी हमेशा याद रखा जाएगा. दुनिया ने इस साल जहां पहलगाम आतंकी हमले में लोगों को अपनों की जान गंवाते देखा, वहीं गाजा के लोगों को खाने के एक-एक दाने के लिए तरसते देखा.

    दुनिया ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के बीच लाइव फाइट भी देखी, वहीं भारत का पाकिस्तान को दिया मुंहतोड़ जवाब भी देखा। यह साल 2025 की रहा, जब भारत ने महिला क्रिकेट विश्व कप में अपना पहला खिताब भी जीता। आइए देखते हैं इस साल के टॉप 10 वायरल फोटो, जिन्हें दुनिया ये साल खत्म होने के बाद भी याद रखेगी।

    राष्ट्रपति ट्रंप का फरमान

    अमेरिका में डोनल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से कई बड़ी घटनाएं हुई हैं। जनवरी में सत्ता में आने के बाद ट्रंप ने अवैध अप्रवासी के प्रति कठोर रुख अपनाया। इस घटना में लोगों को अमेरिका से हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़कर मिलिट्री कार्गो एयरक्राफ्ट से वापस भेजा गया।

    American Dream Ends In Handcuffs

    ट्रंप और जेलेंस्की के बीच छिड़ा विवाद

    मार्च 2025 में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस पहुंचे थे। इस मुलाकात के दौरान, ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति पर रूसी आक्रमण के खिलाफ अमेरिका को राजनीतिक समर्थन देने के लिए पर्याप्त आभार न व्यक्त करने के आरोप लगाए।

    trump and zelensky fight in White house

    पहलगाम आतंकी हमला

    22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई। इस हमले में आई इस तस्वीर ने हर किसी का दिल दहला दिया।

    Pahalgam Terror Attack

    भारत की बहादुर बेटियां

    पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया।इस ऑपरेशन में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दुश्मन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने भारत की इन दो मिलिट्री ऑफिसर की ताकत देखी।

    Operation Sindoor Vyomika Singh Sophia Qureshi

    एअर इंडिया का विमान हुआ क्रैश

    12 जून, 2025 को एअर इंडिया का एक विमान उड़ान भरने के 32 सेकंड बाद ही क्रैश हो गया। एअर इंडिया की यह फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, जिसमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स सवार थे। इस भयानक हादसे में केवल एक ही यात्री की जान बची।

    Air India 171 plane crash

    शुभांशु शुक्ला का स्पेस मिशन

    भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के टेस्ट पायलट शुभांशु शुक्ला इस साल एक्सिओम मिशन 4 के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने। ये मिशन 25 जून को लॉन्च किया गया था।

    Shubhanshu Shukla space mission Space X

    भारत ने जीता पहला महिला वर्ल्ड कप टाइटल

    भारत की महिला क्रिकेट टीम ने इस साल अपना पहला वर्ल्ड कप टाइटल हासिल किया। 2 नवंबर 2025 को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए फाइनल में भारत ने हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका को हराया।

    India won Women,s World Cup 2025 BCCI

    नेपाल में GenZ का प्रदर्शन

    सितंबर 2025 में नेपाल में भ्रष्टाचार के विरोध में भयंकर प्रदर्शन हुआ, जिसके चलते सोशल मीडिया को पूरी तरह से बैन कर दिया गया। इस प्रदर्शन में शामिल होने वाले ज्यादातर लोग युवा वर्ग के थे।

    Gen Z rebellion on Nepal parliament 1

    हांगकांग में लगी भीषण आग

    हांगकांग में नवंबर महीने में बहु-मंजिला इमारतों में आग लगी, जिसमें 159 लोग आग में झुलसकर मर गए। हांगकांग की जिन इमारतों में आग लगी, उसके 2,000 अपार्टमेंट में 4,600 से ज्यादा लोग रहते थे।

    Hong Kong Building Inferno

    गाजा में तिनके-तिनके के लिए तरसे लोग

    7 अक्टूबर 2023 में इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हुई। लगातार हमलों और गाजा में किसी भी तरह की मदद पहुंचने के कारण लोगों को भुखमरी से जूझना पड़ा।

    Gaza struggle for food WHO

