'सरकार की किसी भी बात से सहमत होकर खत्म नहीं कर देंगे आंदोलन' बातचीत के बुलावे पर बोलीं साक्षी मलिक

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले पहलवानों को केंद्र सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने देर रात इसको लेकर एक ट्वीट किया था। केंद्र के निमंत्रण पर अब पहलवानों की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। प्रदर्शनकारी पहलवानों में से एक साक्षी मलिक ने सरकार के न्योते पर अपनी टिप्पणी की है।

साक्षी मलिक ने कहा कि सरकार की तरफ से मिले प्रस्ताव पर हम अपने वरिष्ठों और समर्थकों से चर्चा करेंगे। जब सभी अपनी सहमति देंगे कि प्रस्ताव ठीक है, तभी हम सहमत होंगे। समाचार एजेंसी से बातचीत के दौरान साक्षी मलिक ने आगे कहा,

गौरतलब है कि आंदोलन कर रहे पहलवानों को सरकार ने एक बार फिर बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर कहा, 'सरकार पहलवानों से उनके मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। मैंने एक बार फिर पहलवानों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है।'

The government is willing to have a discussion with the wrestlers on their issues.



I have once again invited the wrestlers for the same.— Anurag Thakur (@ianuragthakur) June 6, 2023