    कोटा में जलाया गया विश्व का सबसे ऊंचा 221 फीट का रावण का पुतला, सेंसरों के जरिए रिमोट कंट्रोल से लगाई आग

    By Jagran News Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 11:31 PM (IST)

    राजस्थान के कोटा में विश्व के सबसे ऊंचे 221 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन हुआ है। करीब चार महीने की मेहनत के बाद कारीगरों ने 221 फीट का रावण तैयार किया था। 13 हजार किलो वजनी रावण के पुतले को बनाने पर करीब 44 लाख रुपये की लागत आई। साथ ही 60 फीट का मुकुट रावण के पुतले को पहनाया गया जिसमें रंग-बिरंगी लाइटें लगाई गई थी।

    कोटा में जलाया गया विश्व का सबसे ऊंचा 221 फीट का रावण का पुतला (फोटो- एक्स)

     जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान के कोटा में विश्व के सबसे ऊंचे 221 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन हुआ है। करीब चार महीने की मेहनत के बाद कारीगरों ने 221 फीट का रावण तैयार किया था। 13 हजार किलो वजनी रावण के पुतले को बनाने पर करीब 44 लाख रुपये की लागत आई।

    रावण के पुतले का 25 फीट का चेहरा फाइबर ग्लास से बनाया गया था। साथ ही 60 फीट का मुकुट रावण के पुतले को पहनाया गया, जिसमें रंग-बिरंगी लाइटें लगाई गई थी। मेघनाथ और कुंभकरण के पुतले 60-60 फीट ऊंचे बनाए गए।

    तीनों पुतलों में ग्रीन पटाखे लगाए गए थे

    तीनों पुतलों में ग्रीन पटाखे लगाए गए थे। इनमें रावण के पुतले में 15 हजार, मेघनाथ एवं कुंभकरण के पुतलों में चार-चार हजार ग्रीन पटाखे लगाए गए थे। पुतले में 25 रिमोट कंट्रोल पा‌र्ट्स लगाए गए हैं, जिनसे आतिशबाजी हुई।

    कोटा दशहरा मेला समिति के अध्यक्ष विवेक राजवंशी ने बताया कि पुतले को लेकर कोटा का नाम एशिया बुक आफ व‌र्ल्ड रिकॉर्ड एवं इंडिया बुक ऑफ व‌र्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा। दिल्ली से चार अलग-अलग टीम कोटा पहुंची थी। इन टीमों में एशिया रिकॉर्ड एवं व‌र्ल्ड रिकॉर्ड के प्रतिनिधि शामिल रहे।

    इन्होंने रावण के पुतले की ऊंचाई मापने के साथ ही अन्य तथ्य भी देखें हैं। अब तक दिल्ली के पास 210 फीट ऊंचे रावण दहन का रिकार्ड है। पुतले में तलवार 50 फीट लंबी और जूतियां 40 फीट की थी।

    मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रावण दहन कार्यक्रम में शामिल हुए

    लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रावण दहन कार्यक्रम में शामिल हुए। इससे पहले दोपहर में कोटा के लोगों ने स्थानीय परंपरा के अनुसार रावण के पुतले पर प्रतीकात्मक रूप से पत्थर मारे।