World Population Day 2023 : चुनौतियां पैदा करती बढ़ती आबादी, इस वजह से मनाया जाता है विश्‍व जनसंख्या दिवस

विश्व जनसंख्या दिवस दूनियाभर में हर साल अलग-अलग थीम पर मनाया जाता है। इस साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2023 की थीम ‘Imagine a world where everyone all 8 billion of us has a future bursting with promise and potential. यानी कि एक ऐसी दुनिया की कल्पना करना जहां हम सभी से 8 अरब लोगों का भविष्य आशाओं और संभावनाओं से भरपूर हो रखी गई है।