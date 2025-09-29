बरझाई घाट पर हरियाली की इबारत लिख रहीं महिलाएं, चार गांवों की 300 से ज्यादा महिलाओं के प्रयासों से तैयार हो रहे पौधे

देवास के बरझाई घाट पर लगभग 300 महिलाएं हरियाली की नई कहानी लिख रही हैं। तीन साल पहले शुरू हुई इस पहल में महिलाएं वर्षाकाल में ढोल-ढमाके के साथ पौधारोपण करती हैं। अब तक एक लाख से अधिक बीजों व पौधों का रोपण किया गया है। महिलाओं ने हार नहीं मानी और वन विभाग के सहयोग से मवेशी प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रकृति को जब स्त्री का स्पर्श मिले तो उसका स्वरूप तो निखरता ही है, समाज को भी प्रेरणा मिलती है। जिला मुख्यालय से करीब 65 किमी दूर बागली कस्बे के समीप स्थित बरझाई घाट पर हरियाली की नई इबारत चार गांवों की करीब 300 महिलाएं लिख रही हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घाट के जंगल में गर्मी के दौरान बार-बार आग लगने से झुलसकर नष्ट हो रहे पेड़-पौधों की जगह हरियाली बढ़ाने, घाट से लगे खेतों में कटाव से कम हो रही मिट्टी की ताकत को बचाने के लिए तीन साल पहले शुरू की गई यह पहल अब अभियान का रूप ले चुकी है।

हर साल वर्षाकाल में महिलाएं, बच्चे उत्सव के रूप में पौधारोपण व बीज रोपण करने के लिए ढोल-ढमाके साथ भजन, लोक गीत गाते हुए घाट पर पहुंचते हैं। तीन साल में एक लाख से अधिक बीजों व पौधों का रोपण किया गया है, इनकी सफलता की दर 20-25 प्रतिशत के आसपास है।

असफलता से नहीं मानी हार समाज प्रगति सहयोग संस्था द्वारा छोटे स्वरूप में आरंभ की गई पहल देखते ही देखते अभियान बनी और पौधारोपण से बरझाई घाट हरीतिमा में आच्छादित हुआ। मृदा की प्रकृति भी बदली और कटाव रुका। पहले साल करीब 20 हजार बीज डाले गए लेकिन इसमें से अधिकांश पौधे बड़े नहीं हो पाए क्योंकि घाट का जो क्षेत्र चुना था वहां मवेशियों की सक्रियता अधिक थी।

इनके विचरण से बीज दब गए, जो बीज उगे उन पौधों को मवेशी चर गए। इसके बाद भी महिलाओं ने हार नहीं मानी, वन विभाग के सहयोग से यहां मवेशी प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया। घाट के बड़ी पुलिया व पीपलकुंड्या क्षेत्र को पौधारोपण, बीज रोपण के लिए चुना गया है।

साथी हाथ बढ़ाना... सालखेतिया गांव की सुनीता भुसारिया ने बताया कि पौधों को तैयार करने के लिए पांजरिया, बरझाई, सोबल्यापुरा, सालखेतिया गांव की महिलाएं मिलकर साथ में काम कर रही हैं। घाट में पेड़ कम होने से आसपास के खेतों में मिट्टी का कटाव अधिक होता है, जिससे उपजाऊ क्षमता पर असर पड़ता है। अधिक पौधे लगाए जाएंगे तो कटाव कम होगा और मिट्टी उपजाऊ बनी रहेगी।

तार फेंसिंग हो तो ज्यादा तैयार होंगे पौधे अभियान से जुड़ीं सोबल्यापुरा की सरपंच अन्नुबाई परिहार का कहना है कि कुछ सालों से बरझाई घाट में आग लगने की घटनाएं हो रही हैं, इससे पेड़-पौधों की संख्या में कमी आई है। पौधे व बीज रोपकर घाट की हरियाली बनाए रखने का प्रयास गांव की महिलाएं मिलकर कर रही हैं। मवेशी चराने वालों को जागरूक किया जाता है। वन विभाग की ओर से यदि पौधा व बीज रोपण वाली जगह तार फेंसिंग करवा दी जाए तो अधिक पौधे तैयार हो सकेंगे।