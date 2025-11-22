हिड़मा के समर्थन में पोस्ट करने वाली कांग्रेस नेत्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पार्टी ने कामकाज पर लगाई रोक
छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय सह सचिव प्रीति मांझी के विवादित पोस्ट पर संगठन ने कड़ा कदम उठाते हुए जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है। जांच पूरी होने तक उनके पदाधिकारी के रूप में कार्य करने पर रोक लगा दी गई है। मांझी छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की निवासी हैं।
जेएनएन, रायपुर। छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय सह सचिव प्रीति मांझी के विवादित पोस्ट पर संगठन ने कड़ा कदम उठाते हुए जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है।
जांच पूरी होने तक उनके पदाधिकारी के रूप में कार्य करने पर रोक लगा दी गई है। मांझी छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की निवासी हैं।
प्रीति मांझी ने इंटरनेट मीडिया पर एनकाउंटर में मारे गए शीर्ष माओवादी माड़वी हिड़मा की मौत पर समर्थन में पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था- 'लाल सलाम कामरेड हिड़मा'
यह पोस्ट तेजी से वायरल होने के बाद विवाद का कारण बन गई। हालांकि, मांझी ने अपनी सफाई में कहा कि उनकी बात का गलत अर्थ निकाला जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह गांधीवादी विचारधारा का पालन करती हैं और किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करतीं।
युवा कांग्रेस ने एक बयान में कहा कि यह मामला केवल इंटरनेट मीडिया पर टिप्पणी नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा, शांति और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ा गंभीर विषय है। उच्चस्तरीय जांच कमेटी इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उल्लेखनीय है कि 1.80 करोड़ का इनामी हिड़मा मंगलवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया था।
