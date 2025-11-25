झपटमारों ने महिला को चलती ट्रेन से दिया धक्का, बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर की घटना
पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में हावड़ा-पुरी धौली एक्सप्रेस में एक महिला यात्री को झपटमारों ने चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। महिला ने झपटमारी का विरोध किया था। ग्रामीणों ने दो झपटमारों को पकड़कर जीआरपी को सौंप दिया। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले में कोलाघाट के पास एक महिला यात्री को झपटमारों ने हावड़ा-पुरी धौली एक्सप्रेस से उस समय धक्का दे दिया, जब वह झपटमारी का विरोध कर रही थी।
इस घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। जिले के एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि बाद में ग्रामीणों ने दो झपटमारों को पकड़कर जीआरपी के हवाले कर दिया।
हाजरा को चलती ट्रेन से दिया धक्का
अधिकारी ने पीडि़ता सरमा हाजरा के स्वजन और स्थानीय निवासियों के हवाले से बताया कि रविवार को उन्होंने गले की चेन खींचने की कोशिश कर रहे दो झपटमारों का विरोध किया, जिससे नाराज होकर उन्होंने हाजरा को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। घटना के समय ट्रेन की गति धीमी थी, इसलिए दोनों झपटमार ट्रेन से कूद गए।
जीआरपी ने अस्पताल में कराया भर्ती
उन्होंने बताया कि हाजरा पटरी के किनारे गिर गईं और मदद के लिए चिल्लाने लगीं। स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उन्होंने उन्हें बचाया। साथ ही दो आरोपितों को भी पकड़ लिया, जिनकी पिटाई करने के बाद जीआरपी को सौंप दिया।
कोलकाता के बेहला निवासी 45-वर्षीय हाजरा को पहले खड़गपुर रेलवे अस्पताल ले जाया गया और बाद में कोलकाता के एक अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, क्योंकि उसके एक हाथ में गंभीर चोटें आई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।