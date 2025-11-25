झपटमारों ने महिला को चलती ट्रेन से दिया धक्का, बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर की घटना

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले में कोलाघाट के पास एक महिला यात्री को झपटमारों ने हावड़ा-पुरी धौली एक्सप्रेस से उस समय धक्का दे दिया, जब वह झपटमारी का विरोध कर रही थी।

इस घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। जिले के एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि बाद में ग्रामीणों ने दो झपटमारों को पकड़कर जीआरपी के हवाले कर दिया।

हाजरा को चलती ट्रेन से दिया धक्का

अधिकारी ने पीडि़ता सरमा हाजरा के स्वजन और स्थानीय निवासियों के हवाले से बताया कि रविवार को उन्होंने गले की चेन खींचने की कोशिश कर रहे दो झपटमारों का विरोध किया, जिससे नाराज होकर उन्होंने हाजरा को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। घटना के समय ट्रेन की गति धीमी थी, इसलिए दोनों झपटमार ट्रेन से कूद गए।