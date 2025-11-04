मॉर्निंग वॉक पर गई महिला के साथ युवक ने की अभद्रता, पुलिस ने दर्ज की FIR

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु में शनिवार को अपने कुत्ते के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला से कथित तौर पर यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। घटना इंदिरानगर थाना क्षेत्र की सुबह करीब 11.57 बजे की है।

महिला की शिकायत के अनुसार, लगभग 30 साल का काले बालों वाला, भूरे रंग की पोलो शर्ट और ग्रे जिप-अप शॉर्ट्स पहने एक अज्ञात युवक पीछे से उसके पास आया। शिकायत में कहा गया है कि उसने मैडम कहकर पुकारा और जब वह मुड़ी, तो उस व्यक्ति ने कथित तौर पर अपना शरीर नंगा कर लिया और उसके सामने हस्तमैथुन करने लगा।