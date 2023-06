Bengluru Girl Murder: बेंगलुरु में युवक ने की महिला मित्र की हत्या, घटना के बाद हुआ फरार

बेंगलुरु, एएनआई। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने कथित तौर पर अपने महिला मित्र की हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। ये घटना जीवन बीमा नगर बेंगलुरु की है।

बेंगलुरु शहर (पूर्वी) के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त एम चंद्रशेखर ने बताया कि मृतक एक निजी कंपनी में काम करती थी, जिसे उसके दोस्त ने मार दिया है। पुलिस ने बताया कि मृतक और आरोपी एक-दूसरे को पिछले दो साल से जानते थे।

पुलिस ने कहा कि इस मामले में आरोपी की तलाश के लिए चार टीमों का गठन किया गया है। आरोपी पिछले कुछ दिनों से हैदराबाद में काम कर रहा था। घटना के बाद वह फरार हो गया है। पुलिस उसकी खोज में जुट गई है।

पुलिस ने कहा

Karnataka | "Akansha, a private company employee was killed last evening. We have suspicions about her friend, Arpith. We have formed 4 teams to find him. They knew each other for the last two years as per our information. We have booked the case and are investigating the matter.…— ANI (@ANI) June 8, 2023