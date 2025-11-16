गुजरात के भावनगर में महिला और 2 बच्चे शव बरामद, पुलिस को पति पर संदेह

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात के एक वन अधिकारी की पत्नी और उनके दो बच्चों के शव लापता होने के दस दिन बाद रविवार को पुलिस ने भावनगर से बरामद किए गए।

भावनगर के एसपी नितेश पांडे ने बताया कि सहायक वन संरक्षक (एसीएफ) शैलेश खंभला ने 6 नवंबर को अपनी पत्नी नयना रबारी (40), उनके नौ वर्षीय बेटे और 13 वर्षीय बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी।

भावनगर से तीन शव बरामद

पांडे ने कहा, "हमें 6 नवंबर के आसपास फॉरेस्ट कॉलोनी में खंभला के क्वार्टर के पास संदिग्ध खुदाई गतिविधि के बारे में सूचना मिली। पुलिस और एफएसएल कर्मियों ने एक खोजी कुत्ते के साथ निरीक्षण किया, जिसके दौरान हमने तीन शव बरामद किए। परिवार ने उनकी पहचान नयना राबड़ी और उनके दो बच्चों के रूप में की।"