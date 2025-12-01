Language
    'बांग्लादेश को मित्र मानने की इच्छा', नौसेना प्रमुख बोले- स्थिति में सुधार की उम्मीद

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने कहा कि वह बांग्लादेश को मित्र मानने की अपनी इच्छा को बनाए रखते हैं और आशा करते हैं कि पड़ोसी देश की स्थिति में सुधार होगा। उन्होंने कहा, ''हमें इंतजार करना होगा। बांग्लादेश में चुनाव अभी होने हैं, इसलिए हमें अभी अपनी टिप्पणियों को सुरक्षित रखना चाहिए।''

    नौसेना प्रमुख त्रिपाठी ने कहा कि वह बांग्लादेश को मित्र के अलावा कुछ और नहीं कहेंगे (फाइल फोटो)

    पीटीआई, पुणेनौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने कहा कि वह बांग्लादेश को मित्र मानने की अपनी इच्छा को बनाए रखते हैं और आशा करते हैं कि पड़ोसी देश की स्थिति में सुधार होगा। उन्होंने कहा, ''हमें इंतजार करना होगा। बांग्लादेश में चुनाव अभी होने हैं, इसलिए हमें अभी अपनी टिप्पणियों को सुरक्षित रखना चाहिए।''

    नौसेना प्रमुख त्रिपाठी ने रविवार को कहा कि वह बांग्लादेश को मित्र के अलावा कुछ और नहीं कहेंगे, क्योंकि यह केवल एक अस्थायी और परिवर्तनशील चरण हो सकता है।

    एडमिरल ने कहा, ''हम उनके कर्मियों को यहां प्रशिक्षण दे रहे हैं। मैंने आज सुबह एनडीए से पास आउट हुए एक बांग्लादेशी अधिकारी कैडेट से मुलाकात की। जब मैंने प्रमुख का पदभार संभाला, तो मेरी पहली यात्रा बांग्लादेश की योजना बनाई गई थी। एक अधिक उच्च-प्रोफाइल राजधानी की यात्रा का प्रस्ताव भी था, लेकिन मैंने कहा नहीं। मुझे बांग्लादेश जाना चाहिए, हमारा पहला साझेदार। वहां की गर्मजोशी, मेहमाननवाजी और भारत द्वारा किए गए कार्यों के प्रति गहरी यादें अद्भुत थीं।''

    नौसेना प्रमुख ने कहा कि वह बांग्लादेश के संदर्भ में चीजों के सुधार के प्रति हमेशा आशावादी और आत्मविश्वासी रहते हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और इस आपरेशन से संबंधित किसी भी चीज से बचना चाहिए। तीनों सेवाओं की वायु रक्षा एकीकृत है।

    ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यह किया गया था। और नौसेना पूरी तरह से शामिल है। जब उनसे पूछा गया कि भारतीय नौसेनाग्रे जोन में संघर्ष को संभालने के लिए कैसे तैयार है, तो उन्होंने कहा कि जल के नीचे का क्षेत्र केवल देश के लिए ही नहीं, बल्कि सुपरपावरों के लिए भी एक चुनौती है।

    जल के नीचे ड्रोन की संख्या बढ़ाई जा रही

    जल के नीचे ड्रोन की संख्या बढ़ाई जा रही है और वे शामिल होने की प्रक्रिया में हैं। हमारे पास वर्तमान में कुछ प्रकार के जल के नीचे ड्रोन हैं, लेकिन वे मुख्य रूप से सर्वेक्षण उद्देश्यों के लिए हैं। हम अब एंटी-सबमरीन युद्ध और खदान पहचान भूमिकाओं के लिए ड्रोन शामिल करने की दिशा में काम कर रहे हैं। यह कार्य पहले से ही चल रहा है।