    भारत-US ट्रेड डील पर लगेगी मुहर? इस दिन अमेरिका के लिए निकलेगी भारतीय टीम

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 05:41 PM (IST)

    भारत के वरिष्ठ अधिकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर बातचीत के लिए अमेरिका का दौरा करेंगे। इस समझौते का पहला चरण नवंबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है, जिस पर अब तक पांच दौर की बातचीत हो चुकी है। पिछले महीने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी अमेरिका में व्यापार वार्ता की थी, जहां दोनों देशों ने आपसी लाभकारी समझौते के शीघ्र निष्कर्ष पर पहुंचने का निर्णय लिया था।

    इस दिन अमेरिका के लिए निकलेगी भारतीय टीम

    डिजिटस डेस्क, नई दिल्ली। प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौता (बीटीए) पर बातचीत के लिए इस सप्ताह भारत के वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम अमेरिका का दौरा करेगी। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

    इस वर्ष फरवरी में दोनों देशों के नेताओं ने अधिकारियों को इस समझौते पर बातचीत करने का निर्देश दिया था। दोनों देशों ने बीटीए के पहले चरण को नवंबर 2025 के अंत तक पूरा करने की योजना बनाई है। अब तक दोनों पक्षों के बीच पांच दौर की बातचीत संपन्न हो चुकी है।

    पिछले महीने अमेरिका गए थे पीयूष गोयल

    पिछले महीने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने न्यूयार्क में व्यापार वार्ता के लिए एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उस बैठक में भारत और अमेरिका ने आपसी लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते के शीघ्र निष्कर्ष के लिए बातचीत जारी रखने का निर्णय लिया था। अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर कुल 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है।

