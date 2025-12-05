तलाक से इनकार का खौफनाक अंजाम, पत्नी ने भाई संग मिलकर पति को उतारा मौत के घाट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के थाणे में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने पति के तलाक न देने पर उसकी अपने भाई से हत्या करा दी। पुलिस ने इस मामले में महिला समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है।

कर्नाटक के बेल्लारी जिले के रहने वाले टिपन्ना का आंशिक रूप से जला हुआ शव 25 नवंबर को मुंबई-नासिक हाईवे के पास शाहापुर इलाके में मिला था। शरीर काफी हद तक सड़ चुका था।

थाणे में पत्नी ने कराई पति की हत्या

पुलिस के अनुसार, 17 नवंबर को हसीना के आटो चालक भाई फयाज अपने साथियों के साथ टिपन्ना को बहाने से शाहापुर के जंगल में ले गया और उसकी हत्या कर दी।

आरोपितो ने साक्ष्य मिटाने के लिए शव को जलाने की कोशिश की, फिर हाईवे के पास फेंक दिया। जांच में पुलिस आरोपितों तक पहुंची और हत्या व सबूत नष्ट करने के मामले में धारा 103(1) और 238 के तहत केस दर्ज किया।