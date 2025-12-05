Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तलाक से इनकार का खौफनाक अंजाम, पत्नी ने भाई संग मिलकर पति को उतारा मौत के घाट

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 10:12 PM (IST)

    महाराष्ट्र के थाणे में एक महिला ने अपने पति को तलाक न देने पर उसकी हत्या अपने भाई से करवा दी। पुलिस ने महिला समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। मृतक, ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    थाणे में पत्नी ने कराई पति की हत्या

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के थाणे में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने पति के तलाक न देने पर उसकी अपने भाई से हत्या करा दी। पुलिस ने इस मामले में महिला समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कर्नाटक के बेल्लारी जिले के रहने वाले टिपन्ना का आंशिक रूप से जला हुआ शव 25 नवंबर को मुंबई-नासिक हाईवे के पास शाहापुर इलाके में मिला था। शरीर काफी हद तक सड़ चुका था।

    थाणे में पत्नी ने कराई पति की हत्या

    पुलिस के अनुसार, 17 नवंबर को हसीना के आटो चालक भाई फयाज अपने साथियों के साथ टिपन्ना को बहाने से शाहापुर के जंगल में ले गया और उसकी हत्या कर दी।

    आरोपितो ने साक्ष्य मिटाने के लिए शव को जलाने की कोशिश की, फिर हाईवे के पास फेंक दिया। जांच में पुलिस आरोपितों तक पहुंची और हत्या व सबूत नष्ट करने के मामले में धारा 103(1) और 238 के तहत केस दर्ज किया।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)