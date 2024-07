तीन नए आपराधिक कानूनों का विपक्ष क्यों नहीं कर रहा समर्थन? कांग्रेस नेता चिदंबरम ने खुलकर बताई इसके पीछे की वजह

एएनआई, नई दिल्ली। New criminal laws: 1 जुलाई से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए है। देश में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह अब तीन नये कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनिमय सोमवार से देश में हो लागू हो गए हैं। हालांकि, विपक्षी तीन नए आपराधिक कानूनों पर सरकार का समर्थन नहीं कर रही है।

अब सभी के मन में सवाल है कि आखिर विपक्ष इन कानूनों का समर्थन क्यों नहीं कर रही है? समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने इसका जवाब दिया है। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लगभग 40 सवाल पूछने के बावजूद हमें किसी का भी उत्तर नहीं मिल रहा है।

#WATCH | On why the opposition is not supporting the government on the three new criminal laws, Congress leader P Chidambaram says, "... I have posed somewhere around 40 questions, and none of them are being answered. 90-95% of the IPC and the CrPC have been cut and pasted, and… pic.twitter.com/xhgAxF9EkR