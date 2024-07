'तू ले जा अस्पताल, अरे तू ले जा', सड़क पर घायल पड़ा था शख्स, बहस करते रहे पुलिसकर्मी

ऑनलाइन डेस्क, बेंगलुरु। बेंगलुरु में पुलिस की लापरवाही और अनुशासनहीनता का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो में दो पुलिसकर्मी सड़क पर पड़े एक घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाने के बजाय इस बात पर बहस करते दिखाई दिए कि इस मामले में किसकी जिम्मेदारी बनती है। दोनों पुलिसकर्मी आपस में काफी देर तक बहस करते दिखाई दिए।

बहस के दौरान दोनों एक दूसरे अपनी-अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाते दिखाई दिए। लेकिन दोनों में से किसी से ये नहीं हो पाया कि सड़क पर पड़े व्यक्ति के कान से काफी खून बह रहा है, और उसे इलाज के लिए तुरंत किसी वाहन से अस्पताल ले जाया जाए। हालांकि, वीडियो वायरल होने के बाद अब बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर ने इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।

