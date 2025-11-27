कौन हैं राम राजू मंटेना? बेटी की शाही शादी में ट्रंप के बेटे समेत कई बड़ी हस्तियां आईं, दुनियाभर में हो रही चर्चा
उदयपुर में हुए एक भव्य विवाह समारोह में डोनल्ड ट्रंप जूनियर की उपस्थिति ने खूब सुर्खियां बटोरीं। इस समारोह के केंद्र में थे, अमेरिका में बसे आंध्र प्रदेश के उद्यमी राम राजू मंटेना, जिनकी बेटी ने वाम्सी गाडीराजू से शादी की। राम राजू मंटेना ने फार्मेसी और आईटी सेक्टर में कई सफल कंपनियां स्थापित की हैं। शादी में कृति सैनन, जेनिफर लोपेज जैसे सितारों ने परफॉर्मेंस दी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उदयपुर में इस वीकेंड एक हाई-प्रोफाइल शादी ने सबका ध्यान खींचा, जिसमें डोनल्ड ट्रंप जूनियर की मौजूदगी ने अंतरराष्ट्रीय चर्चा बढ़ा दी। लेकिन, इस भव्य समारोह के केंद्र में थे अमरिका में बसे आंध्र प्रदेश मूल के उद्यमी राम राजू मंटेना, जिनकी बेटी नेत्रा मंटेना ने रविवार को वाम्सी गाडीराजू से शादी की।
कौंन हैं राम राजू मंटेना?
राम राजू मंटेना, जिन्हें लोग राज के नाम से भी जानते हैं वे मूल रूप से विजयवाड़ा के रहने वाले हैं। फार्मेसी की पढ़ाई करने के बाद वे 1984 में अमेरिका चले गए और वहां एक सफल कारोबारी सफर शुरू किया। वे अब तक फार्मेसी और आईटी सेक्टर में सात कंपनियां शुरू कर चुके हैं।
राम राजू मंटेना हर कंपनी को विकसित करने के बाद अच्छे मूल्य पर बेचते रहे हैं। उनकी नई कंपनी Integra Connect खास तौर पर वैल्यू-बेस्ड, प्रिसीजन मेडिसिन, डेटा एनालिटिक्स और AI-आधारित हेल्थकेयर समाधानों पर काम करती है।
शादी में लगा सितारों का जमावड़ा
अमेरिका में उनकी बिजनेस सफलता ने उन्हें उद्योग जगत का अहम चेहरा बना दिया है। वे पूर्व भाजपा सांसद और उद्योगपति गोकाराजू के भतीजे भी हैं। बता दें, शादी के समारोह शुक्रवार से शुरू हुए थे, जहां कृति सैनन, माधुरी दीक्षित और शाहिद कपूर ने परफॉर्म किया।
शनिवार को माहौल और भी ग्लैमरस हो गया जब जेनिफर लोपेज और जस्टिन बीबर ने शानदार परफॉर्मेंस दी। जेनिफर लोपेज आयरलैंड से चार्टर्ड फ्लाइट से उदयपुर पहुंची थी। रिसेप्शन 24 नवंबर को हुआ।
बता दें, वाम्सी गाडिराजू कोलंबिया यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र हैं और न्यूयॉर्क की टेक कंपनी Superorder के को-फाउंडर हैं तथा Forbes Under 30 सूची में शामिल रह चुके हैं। वहीं, नेत्रा मंटेना ने फार्माकोलॉजी में पढ़ाई की है और न्यूयॉर्क में काम करती हैं।
गर्लफ्रैंड के साथ पहुंचे डोनल्ड ट्रंप जूनियर
डोनल्ड ट्रंप जूनियर अपनी गर्लफ्रैंड के साथ उदयपुर पहुंचे थे। उन्होंने राम राजू के साथ सिटी पैलेस का दौरा किया और लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ से मुलाकात की। यह मुलाकात मेवाड़ की सांस्कृतिक परंपराओं से भरी रही, जहां मेवाड़ के इतिहास पर चर्चा हुई।
लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने उन्हें प्रतिकात्मक स्मृति चिह्न भी भेंट किए, जिन्हें ट्रंप जूनियर ने विशेष और यादगार बताया। उन्होंने महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप की भी प्रशंसा की।
