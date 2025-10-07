Ragini Das: कौन हैं रागिनी दास? गूगल ने 2013 में कर दिया था रिजेक्ट, अब बनी स्टार्टअप हेड

Ragini Das गुरुग्राम की रागिनी दास को गूगल इंडिया ने स्टार्टअप हेड नियुक्त किया है। रागिनी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देती हुए अपनी सफलता की दिलचस्प कहानी सुनाई है। रागिनी के अनुसार 2013 में इसी गूगल ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। कई बड़ी कंपनियों का हिस्सा रहने के बाद अब रागिनी को उनकी ड्रीम जॉब मिल गई है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गूगल कंपनी में नौकरी पाना कई लोगों का सपना होता है। वहीं, गुरुग्राम की रहने वाली रागिनी दास को भी उनकी ड्रीम जॉब मिल चुकी है। गूगल इंडिया ने रागिनी को स्टार्टअप हेड नियुक्त किया है। मगर, क्या आप जानते हैं कि 2013 में इसी गूगल कंपनी ने रागिनी को रिजेक्ट कर दिया था।

रागिनी दास ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए अपने सफर की दिलचस्प कहानी सुनाई है। गूगल इंडिया से पहले रागिनी कई बड़ी कंपनियों का हिस्सा रह चुकी हैं। इसके अलावा वो leap.club की को-फाउंडर भी हैं। रागिनी की सक्सेस स्टोरी गूगल इंडिया में अपनी नई जॉब पर बात करते हुए रागिनी ने बताया कि 2013 में गूगल ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था और उसी कंपनी ने उन्हें स्टार्टअप हेड के तौर पर हायर किया है। रागिनी के अनुसार,

जिंदगी ने सचमुच अपना सर्कल पूरा कर लिया है। Life has come full circle, and I’m excited to share that I’ve joined @Google as Head of Google for Startups - India 🍋 The backstory: In 2013, I sat for two interviews: one at Google and one at Zomato. pic.twitter.com/Hs9cqKHFxJ — Ragini Das (@ragingdas) October 6, 2025 चेन्नई से पूरी की स्कूल की पढ़ाई रागिनी दास का जन्म गुरुग्राम में हुआ था। उन्होंने चेन्नई के चेट्टीनाड विद्याश्रम से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। वहीं, लैंकेस्टर विश्वविद्यालय से बिजनेस में स्नातक के दौरान वो चेन्नई विद्याश्रम की कल्चरल सचिव भी रह चुकी हैं। ग्रेजुएशन के समय भी उन्होंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक समेत कई बड़े संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने भारत में मार्केट रिसर्च समेत कई बिजनेस प्लान भी विकसित किए।

जोमैटो में 6 साल तक की नौकरी 2012 में रागिनी दास ट्राइडेंट ग्रुप इंडिया का हिस्सा बनीं और बाद में उन्हें यूरोप और अमेरिका में मार्केटिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई। 2013 में रागिनी को जोमैटो कंपनी का सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर नियुक्त किया गया। 6 साल तक इस कंपनी में नौकरी के दौरान रागिनी ने अकाउंट मैनेजर और एरिया सेल्स मैनेजर के पद पर काम किया।