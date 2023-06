Amit Agrawal: कौन हैं UIDAI के नए CEO अमित अग्रवाल, जिन्होंने IT और वित्त मंत्रालय में संभाली ये जिम्मेदारी

Who is UIDAI New CEO अमित अग्रवाल 1993 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने सोमवार को UIDAI के CEO का पद संभाला। ऐसे में आपको बताते हैं UIDAI के नए CEO के बारे में बताते हैं।