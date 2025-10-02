ट्रंप की गाजा शांति पहल के लिए वैश्विक समर्थन को व्हाइट हाउस ने सराहा, पीएम मोदी के पोस्ट का लिंक किया शेयर

युद्धग्रस्त गाजा में शांति के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित वैश्विक समर्थन को व्हाइट हाउस ने सराहा है। बुधवार को जारी व्हाइट हाउस के बयान में ट्रंप की योजना पर विश्व के नेताओं की टिप्पणियां शामिल हैं जिसमें पीएम नरेन्द्र मोदी का भी उल्लेख है। व्हाइट हाउस के बयान में पीएम मोदी के पोस्ट का लिंक भी शामिल है।

पीटीआई, न्यूयार्क। युद्धग्रस्त गाजा में शांति के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित वैश्विक समर्थन को व्हाइट हाउस ने सराहा है। बुधवार को जारी व्हाइट हाउस के बयान में ट्रंप की योजना पर विश्व के नेताओं की टिप्पणियां शामिल हैं, जिसमें पीएम नरेन्द्र मोदी का भी उल्लेख है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्रंप की योजना को 'दीर्घकालिक और स्थायी शांति का व्यवहार्य मार्ग' बताते हुए सभी पक्षों से एकजुट होने की अपील की है।

पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया था , हम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा संघर्ष समाप्त करने की व्यापक योजना का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी संबंधित पक्ष राष्ट्रपति ट्रंप की पहल के पीछे एकजुट होंगे और संघर्ष समाप्त कर शांति सुनिश्चित करने के इस प्रयास का समर्थन करेंगे। यह फलस्तीनी और इजरायली लोगों के लिए, साथ ही पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक शांति, सुरक्षा और विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी।