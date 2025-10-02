Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ट्रंप की गाजा शांति पहल के लिए वैश्विक समर्थन को व्हाइट हाउस ने सराहा, पीएम मोदी के पोस्ट का लिंक किया शेयर

    By Agency Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 11:30 PM (IST)

    युद्धग्रस्त गाजा में शांति के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित वैश्विक समर्थन को व्हाइट हाउस ने सराहा है। बुधवार को जारी व्हाइट हाउस के बयान में ट्रंप की योजना पर विश्व के नेताओं की टिप्पणियां शामिल हैं जिसमें पीएम नरेन्द्र मोदी का भी उल्लेख है। व्हाइट हाउस के बयान में पीएम मोदी के पोस्ट का लिंक भी शामिल है।

    prefferd source google
    Hero Image
    ट्रंप की गाजा शांति पहल के लिए वैश्विक समर्थन को व्हाइट हाउस ने सराहा (फोटो- रॉयटर)

     पीटीआई, न्यूयार्क। युद्धग्रस्त गाजा में शांति के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित वैश्विक समर्थन को व्हाइट हाउस ने सराहा है।

    बुधवार को जारी व्हाइट हाउस के बयान में ट्रंप की योजना पर विश्व के नेताओं की टिप्पणियां शामिल हैं, जिसमें पीएम नरेन्द्र मोदी का भी उल्लेख है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्रंप की योजना को 'दीर्घकालिक और स्थायी शांति का व्यवहार्य मार्ग' बताते हुए सभी पक्षों से एकजुट होने की अपील की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया था , हम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा संघर्ष समाप्त करने की व्यापक योजना का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी संबंधित पक्ष राष्ट्रपति ट्रंप की पहल के पीछे एकजुट होंगे और संघर्ष समाप्त कर शांति सुनिश्चित करने के इस प्रयास का समर्थन करेंगे। यह फलस्तीनी और इजरायली लोगों के लिए, साथ ही पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक शांति, सुरक्षा और विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी।

    व्हाइट हाउस के बयान में पीएम मोदी के पोस्ट का लिंक भी शामिल है। इस बयान में अन्य नेताओं की टिप्पणियां भी शामिल हैं, जिसमें सऊदी अरब, जार्डन, यूएई, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्किये, कतर, और मिस्त्र के विदेश मंत्रियों का संयुक्त बयान शामिल है।