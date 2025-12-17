Video: फ्लाइट रद होने पर फंसा दूल्हा, दूल्हन को रोता देख उठाया कदम; खुशी से झूम उठा परिवार

परेशान थी दुल्हन

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ-साफ दिख रहा है कि दूल्हा जिसे इंडिगो की फ्लाइट से शादी के स्थान पर पहुंचना था, लेकिन आखिरी समय में फ्लाइट कैंसिल होने के कारण वह फंस गया। शादी मुहूर्त नजदीक आ रहा था और समय पर पहुंचने का कोई निश्चित रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इस अनिश्चित स्थिति में, दुल्हन बेहद परेशान और चिंतित लग रही थी, उसे डर था कि शादी तय समय पर नहीं हो पाएगी।

अपने विवाद के शुभ मुहूर्त को बचाने के लिए दू्ल्हे ने तुरंत एक चार्टर्ड फ्लाइट बुक की ताकि वह बिना किसी रुकावट के शादी के स्थान पर पहुंच सके। दूल्हे के आने की जानकारी मिलते हुए पूरे शादी समारोह में खुशी की लहर दौड़ उठी। दुल्हन जो पहले रोती नजर आ रही थी, आने की जानकारी मिलते ही खुशी से झूम उठी और डांस करने लगी।