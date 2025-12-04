Putin India Visit: पहली बार भारत कब आए थे पुतिन, अब तक कितनी बार कर चुके यात्रा? पूरी डिटेल
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर की शाम 6:30 बजे नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। यह उनका 10वां भारत दौरा है। रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार वे भारत आ रहे हैं।
अपने दो दिवसीय दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच गहन द्विपक्षीय वार्ता होगी। इस दौरान रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और भू-राजनीतिक मुद्दों पर अहम फैसले होने की संभावना है।
प्राइवेट डिनर के साथ यात्रा की शुरुआत
दिल्ली पहुंचते ही रूसी राष्ट्रपति को उनके ठहरने के स्थान ले जाया जाएगा। शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लिए निजी डिनर की मेजबानी करेंगे।
यह मुलाकात पूरी तरह अनौपचारिक होगी, जिसमें दोनों नेता व्यक्तिगत स्तर पर बातचीत करेंगे। इस डिनर में कोई आधिकारिक चर्चा या समझौता नहीं होगा। पहला दिन सिर्फ स्वागत और आपसी विश्वास मजबूत करने तक सीमित रहेगा।
राजघाट से राष्ट्रपति भवन तक औपचारिक शुरुआत
दूसरे दिन सुबह पुतिन राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति भवन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु उनका औपचारिक स्वागत करेंगी।
दोपहर में प्रधानमंत्री मोदी के साथ लंच होगा और फिर हैदराबाद हाउस में 23वीं भारत-रूस वार्षिक शिखर वार्ता शुरू होगी। यही वह मुख्य सत्र होगा जिसमें दोनों नेता एकांत में सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
हैदराबाद हाउस में होगी निर्णायक द्विपक्षीय बैठक
हैदराबाद हाउस में होने वाली मोदी-पुतिन बाइलेटरल मीटिंग इस दौरे की सबसे अहम कड़ी होगी। यहीं रक्षा उत्पादन, ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार संतुलन और निवेश जैसे मुद्दों पर ठोस समझौते हो सकते हैं। इसके बाद शाम को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की ओर से राजकीय भोज का आयोजन होगा।
इससे पहले कब-कब भारत आये पुतिन?
