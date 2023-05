AFSPA Law: असम से इस साल हट जाएगा यह कानून, देश के कितने राज्यों में लागू है प्रावधान; जानें सबकुछ

एक दिन पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ट्वीट कर आफ्सपा को लेकर बड़ी घोषणा की थी। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि हम 2023 के अंत तक असम से AFSPA को पूरी तरह से वापस लेने का लक्ष्य बना रहे हैं। हम अपने पुलिस बल को प्रशिक्षित करने के लिए पूर्व सैन्य कर्मियों की सेवा लेंगे।

We are aiming at withdrawing AFSPA completely from Assam by the end of 2023. We will also rope in ex-military personnel to train our police force.

