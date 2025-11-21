जयपुर में चौथी कक्षा की छात्रा के सुसाइड से पहले आखिरी घंटे में क्या हुआ? रिपोर्ट में खुलासा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जयपुर में कक्षा 4 की स्टूडेंट के सुसाइड से पहले के आखिरी घंटे जांच रिपोर्ट में सामने आए। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस घटना की वजह से एक मासूम बच्चे को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसे बहुत ज़्यादा सदमा और मेंटल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सुसाइड करने वाली कक्षा 4 की स्टूडेंट ने अपनी क्लास टीचर से 5 बार बात की और कथित उत्पीड़न के बारे में 45 मिनट तक उनसे सपोर्ट मांगा, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिली।

स्कूल बिल्डिंग की चौथी मंजिल से कूद कर बच्ची ने दी जान नौ साल की बच्ची को सपोर्ट करने या उसकी मदद करने के बजाय, टीचर ने उस पर कई बार चिल्लाया और ऐसी बातें कहीं जिससे पूरी क्लास हैरान रह गई। नाबालिग, जिसे 18 महीने से परेशान किया जा रहा था, खुद को घिरा हुआ महसूस कर रही थी। वह ग्राउंड फ्लोर पर अपनी क्लास छोड़कर स्कूल बिल्डिंग की चौथी मंजिल से कूद गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

शिक्षकों ने छात्रा की शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया- रिपोर्ट ये उन नतीजों में से हैं जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की दो मेंबर वाली टीम ने निकाले हैं। यह टीम 1 नवंबर को नीरजा मोदी स्कूल में पढ़ने वाली अमायरा कुमार मीणा के सुसाइड की जांच कर रही है। उसके माता-पिता ने आरोप लगाया कि उसे अश्लील इशारों के साथ बुली किया गया, चिढ़ाया गया और गाली-गलौज की गई और स्कूल अधिकारियों ने बार-बार शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया।

सुसाइड वाले दिन क्या हुआ? अपनी रिपोर्ट में, CBSE ने कहा कि अमायरा को 18 महीने तक बुली किया गया और उसे बुरे शब्द कहे गए, लेकिन क्लास टीचर पुनीता शर्मा ने इस मामले में उसकी और उसके माता-पिता की शिकायतों को बार-बार खारिज कर दिया।

बच्ची के सुसाइड के हालात बताते हुए, रिपोर्ट में कहा गया है कि अमायरा को उसकी मौत से कुछ घंटे पहले सुबह 11 बजे से पहले पॉजिटिव बातें करते, डांस करते, चॉकलेट और गोलगप्पे खाते, खुश और हंसते हुए देखा गया था।

क्लासमेट्स ने अमायरा को किया परेशान CCTV फुटेज में दिखा कि सुबह 11 बजे के बाद परेशानी शुरू हुई जब वह एक डिजिटल स्लेट पर लिखी चीजों को देखकर परेशान दिखी। लड़कों के एक ग्रुप ने कुछ लिखा। अमायरा के रिएक्शन से पता चला कि वह हैरान और परेशान थी, जिससे उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसे अपने क्लासमेट्स से यह भी कहते हुए देखा गया कि वे स्लेट पर लिखी बातें लिखना बंद कर दें या मिटा दें।

अमायरा ने स्लेट पर कुछ लिखा और फिर कंटेंट हटाने की रिक्वेस्ट की। CBSE ने कहा, "टीचर के दखल की बहुत जरूरत थी।" क्लास टीचर ने नहीं की कोई मदद- रिपोर्ट क्लास टीचर का सपोर्ट न मिलना तब साफ हो गया जब अमायरा ने पांच बार उनसे बात की और 45 मिनट तक उनसे सपोर्ट मांगा, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिली। रिपोर्ट में कहा गया, "उसे सपोर्ट करने के बजाय, पुनीता मैम ने प्रॉब्लम को नजरअंदाज कर दिया। उसे कई बार चिल्लाते हुए देखा गया और उसने ऐसी बातें कहीं जिनसे 'पूरी क्लास शॉक हो गई'। अमायरा को कुछ क्लासमेट्स ने परेशान किया और टीचर्स ने कोई सपोर्ट या दखल नहीं दिया," साथ ही यह भी कहा कि उसने उस दिन अपना लंच नहीं किया।