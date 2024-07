'चंद्रबाबू नायडू और नीतीश के लिए सरकार ने जो किया वह अच्छा, मैं सराहना करता हूं', संसद में बोले शत्रुघ्न सिन्हा

केंद्र का बजट कुर्सी बचाओ बजट है। इसके खिलाफ ममता बनर्जी आवाज उठा रही हैं। हम सब उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि यह सौभाग्य है कि आज भी देश में ममता जैसे नेता हैं, जिनके अंदर इतना दमखम है। अग्निवीर योजना पर सिन्हा ने कहा कि यह बहुत ही खतरनाक योजना है। कुछ हद तक और कुछ लोगों को लॉलीपॉप देने वाली योजना है। युवाओं और उनके परिवार के लिए यह अच्छी योजना नहीं है। बहुत संकट पैदा करेगी।

#WATCH | Delhi: TMC MP Shatrughan Sinha says, "There is no doubt that Mamata Banerjee is one of the most popular leaders in the country...She will raise her voice in the NITI Aayog meeting...A lot of atrocities have taken place. In the Union budget, various decisions were taken…