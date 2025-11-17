बंगाल में महिला ने ट्रेन से कटकर दी जान, मतदाता सूची में पति का नाम था गलत
मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में शकीला बीबी नामक एक महिला ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। मतदाता सूची में उनके दिवंगत पति का नाम गलत था, जिसके कारण उन्हें डर था कि एसआईआर के दौरान उनका नाम काटा जा सकता है। पड़ोसियों के अनुसार, उन्होंने पंचायत सदस्य से भी जानकारी ली थी, लेकिन चिंता दूर नहीं हुई। इसी डर के कारण उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठाया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में एक महिला ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। मतदाता सूची में दिवंगत पति का नाम गलत होने से वह डरी हुई थी। 55 वर्षीय शकीला बीबी का घर बेलडांगा थाना अंतर्गत सरुलिया में है।
स्वजन का दावा है कि शकीला का नाम 2002 की मतदाता सूची में है, लेकिन पति का नाम गलत था। पति की कुछ साल पहले मृत्यु हो गई थी। नाम में गलती होने के कारण उसे डर था कि एसआइआर के दौरान उसका नाम काट न दिया जाए।
पड़ोसियों का कहना है कि वह इस बारे में जानकारी लेने के लिए पंचायत सदस्य के पास भी गई थी। आश्वासन मिलने के बाद भी उसकी चिंता दूर नहीं हुई। रविवार सुबह वह ट्रेन के आगे कूद गई।
