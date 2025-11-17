बंगाल में महिला ने ट्रेन से कटकर दी जान, मतदाता सूची में पति का नाम था गलत

मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में शकीला बीबी नामक एक महिला ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। मतदाता सूची में उनके दिवंगत पति का नाम गलत था, जिसके कारण उन्हें डर था कि एसआईआर के दौरान उनका नाम काटा जा सकता है। पड़ोसियों के अनुसार, उन्होंने पंचायत सदस्य से भी जानकारी ली थी, लेकिन चिंता दूर नहीं हुई। इसी डर के कारण उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठाया।

मतदाता सूची की गलती से महिला ने की आत्महत्या (फाइल फोटो)