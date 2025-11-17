Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बंगाल में महिला ने ट्रेन से कटकर दी जान, मतदाता सूची में पति का नाम था गलत

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 11:30 PM (IST)

    मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में शकीला बीबी नामक एक महिला ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। मतदाता सूची में उनके दिवंगत पति का नाम गलत था, जिसके कारण उन्हें डर था कि एसआईआर के दौरान उनका नाम काटा जा सकता है। पड़ोसियों के अनुसार, उन्होंने पंचायत सदस्य से भी जानकारी ली थी, लेकिन चिंता दूर नहीं हुई। इसी डर के कारण उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठाया।

    prefferd source google
    Hero Image

    मतदाता सूची की गलती से महिला ने की आत्महत्या (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में एक महिला ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। मतदाता सूची में दिवंगत पति का नाम गलत होने से वह डरी हुई थी। 55 वर्षीय शकीला बीबी का घर बेलडांगा थाना अंतर्गत सरुलिया में है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्वजन का दावा है कि शकीला का नाम 2002 की मतदाता सूची में है, लेकिन पति का नाम गलत था। पति की कुछ साल पहले मृत्यु हो गई थी। नाम में गलती होने के कारण उसे डर था कि एसआइआर के दौरान उसका नाम काट न दिया जाए।

    पड़ोसियों का कहना है कि वह इस बारे में जानकारी लेने के लिए पंचायत सदस्य के पास भी गई थी। आश्वासन मिलने के बाद भी उसकी चिंता दूर नहीं हुई। रविवार सुबह वह ट्रेन के आगे कूद गई।

    'कौम का कर्ज उतारना है', दिल्ली ब्लास्ट की 'मैडम सर्जन'; खुला D-6 मिशन का बड़ा राज