बंगाल में छह दिनों में बांटे जा चुके हैं 67% से अधिक गणना प्रपत्र, राज्य में हैं 7.6 करोड़ मतदाता

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया के तहत मात्र छह दिनों में 67.76 प्रतिशत से अधिक गणना प्रपत्र बांटे जा चुके हैं। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक रविवार रात आठ बजे तक 5.15 करोड़ से अधिक गणना प्रपत्र बांटे गए हैं। 2025 की मतदाता सूची के अनुसार बंगाल में मतदाताओं की कुल संख्या 7.6 करोड़ है अर्थात अब तक 67.76 प्रतिशत से अधिक को गणना प्रपत्र दिया जा चुका है। सीईओ कार्यालय के अधिकारियों के अनुसार अगले दो-तीन दिनों में सभी को गणना प्रपत्र बांट दिए जाने की उम्मीद है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

8 बीएलए के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश चुनाव आयोग ने एसआइआर की प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप में विभिन्न राजनीतिक दलों के आठ बूथ स्तरीय एजेंटों (बीएलए) के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। सीईओ कार्यालय के सूत्रों ने यह जानकारी दी है। इनमें अधिकांश राज्य में सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के बीएलए हैं।

उनपर मृतकों के नाम पर बीएलओ को गणना प्रपत्र देने के लिए बाध्य करने का आरोप है। वहीं गणना प्रपत्र बांटने के काम में अनियमितता के लिए कूचबिहार व उत्तर 24 परगना जिलों में आठ बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। मालूम हो कि बीएलओ द्वारा सड़कों पर, तृणमूल के पार्टी कार्यालयों व उनके नेताओं के घरों से गणना प्रपत्र बांटने के कई मामले सामने आ चुके हैं।

बीएलए की नियुक्ति में भाजपा से आगे निकली तृणमूल बंगाल में बीएलए की नियुक्ति में भाजपा सबसे आगे चल रही थी, लेकिन अब तृणमूल ने उसे पीछे छोड़ दिया है। सीईओ कार्यालय से रविवार को जारी आंकड़ों के अनुसार तृणमूल अब तक 163 बीएलए-1 व 42,905 बीएलए-2 की नियुक्ति कर चुकी है, वहीं भाजपा के बीएलए-1 की संख्या 338 व बीएलए-2 की 41,067 है।

समग्र रूप से तृणमूल उससे आगे हो गई है। माकपा 200 बीएलए-1 व 32,021 बीएलए-2 की नियुक्ति कर तीसरे स्थान पर है जबकि कांग्रेस अभी भी काफी पिछड़ी हुई है। वह 212 बीएलए-1 व 9074 बीएलए-2 की ही नियुक्ति कर पाई है।