दोस्ती, प्यार फिर शादी... बंगाल में दो लड़कियों ने आपस में किया विवाह; जीवनभर साथ रहने की खाई कसमें
पश्चिम बंगाल में दो युवतियों ने दोस्ती और प्यार के बाद विवाह कर लिया। उन्होंने जीवन भर साथ निभाने की कसमें खाई हैं। इस घटना ने समाज में समलैंगिक विवाह को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। दोनों युवतियां अपने फैसले पर कायम हैं और खुशहाल जीवन जीने की उम्मीद कर रही हैं।
राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के सुंदरबन में समाज से हटकर एक अनोखी शादी देखने को मिली, जहां दो युवतियों ने जीवनभर साथ रहने का फैसला करते हुए मंदिर में विवाह किया।
रिया सरदार और राखी नस्कर नाम की ये दोनों युवतियां पेशे से डांसर हैं और करीब दो साल पहले मिली थीं। पहले दोस्ती हुई और फिर यह रिश्ता प्यार में बदल गया। इस शादी को लेकर क्षेत्र में चर्चा है और लोग इसे प्रेम की जीत के रूप में देख रहे हैं।
बंगाल में दो लड़कियों ने की शादी
रिया सुंदरबन के मंदिरबाजार की रहने वाली है, जबकि राखी कुलतली ब्लाक के बकुलतला की है। दोनों ने समाजिक विरोध और दबाव के बावजूद अपने रिश्ते को खुलकर स्वीकार किया। बताया गया कि रिया के परिवार की तरफ से विरोध था, लेकिन राखी के परिवार ने उसका साथ दिया। इसके बावजूद दोनों ने खुद ही शादी करने का फैसला लिया।
जीवनभर साथ निभाने की खाई कसमें
स्थानीय क्लब और दोस्तों की मदद से स्थानीय मंदिर में शादी का आयोजन किया गया, जहां दोनों ने एक-दूसरे को वरमाला पहनाई। राखी ने कहा कि वे दो साल से रिश्ते में हैं और पहली बार मंदिर में ही मिली थीं। उन्होंने कहा कि रिया को उनके घर में स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन रिया के परिवार ने उसे अपनाया।
दोस्ती प्यार में बदली, फिर शादी
वहीं रिया ने बताया कि उसे बचपन में ही माता-पिता का साथ नहीं मिला और वह अपने चाचा-चाची के साथ रहती है। रिया ने कहा कि उसे राखी पसंद हैं, इसलिए शादी की और जीवनभर साथ रहना चाहती है। दोनों युवतियों ने कहा कि प्यार सबसे महत्वपूर्ण है और उनके लिए साथ रहना ही सबसे बड़ी खुशी है।
