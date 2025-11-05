दोस्ती, प्यार फिर शादी... बंगाल में दो लड़कियों ने आपस में किया विवाह; जीवनभर साथ रहने की खाई कसमें  

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के सुंदरबन में समाज से हटकर एक अनोखी शादी देखने को मिली, जहां दो युवतियों ने जीवनभर साथ रहने का फैसला करते हुए मंदिर में विवाह किया। रिया सरदार और राखी नस्कर नाम की ये दोनों युवतियां पेशे से डांसर हैं और करीब दो साल पहले मिली थीं। पहले दोस्ती हुई और फिर यह रिश्ता प्यार में बदल गया। इस शादी को लेकर क्षेत्र में चर्चा है और लोग इसे प्रेम की जीत के रूप में देख रहे हैं।

बंगाल में दो लड़कियों ने की शादी रिया सुंदरबन के मंदिरबाजार की रहने वाली है, जबकि राखी कुलतली ब्लाक के बकुलतला की है। दोनों ने समाजिक विरोध और दबाव के बावजूद अपने रिश्ते को खुलकर स्वीकार किया। बताया गया कि रिया के परिवार की तरफ से विरोध था, लेकिन राखी के परिवार ने उसका साथ दिया। इसके बावजूद दोनों ने खुद ही शादी करने का फैसला लिया।

जीवनभर साथ निभाने की खाई कसमें स्थानीय क्लब और दोस्तों की मदद से स्थानीय मंदिर में शादी का आयोजन किया गया, जहां दोनों ने एक-दूसरे को वरमाला पहनाई। राखी ने कहा कि वे दो साल से रिश्ते में हैं और पहली बार मंदिर में ही मिली थीं। उन्होंने कहा कि रिया को उनके घर में स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन रिया के परिवार ने उसे अपनाया।