    भारत के इस राज्य में बंद हैं सबसे ज्यादा विदेशी कैदी, NCRB ने जारी की चौंकाने वाली रिपोर्ट

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 10:44 AM (IST)

    राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल की जेलों में सबसे अधिक विदेशी कैदी बंद हैं जिनकी संख्या 2508 है जो कुल विदेशी कैदियों का 36% है। इनमें ज्यादातर बांग्लादेशी नागरिक शामिल हैं जो अवैध रूप से सीमा पार कर भारत में प्रवेश कर गए थे। पश्चिम बंगाल की जेलों में कैदियों की संख्या क्षमता से अधिक है जिससे जेलों पर दबाव बढ़ रहा है।

    NCRB ने भारतीय जेल सांख्यिकी 2023 की रिपोर्ट जारी की। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश भर के कई जेलों में अनगिनत कैदी बंद हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा विदेशी कैदी किस राज्य में हैं? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है।

    NCRB ने भारतीय जेल सांख्यिकी 2023 की रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार, सबसे ज्यादा विदेशी कैदी पश्चिम बंगाल की जेल में बंद हैं। भारत में कुल 6,956 विदेशी कैदी हैं, जिनमें से 2,508 विदेशी कैदी (लगभग 36 प्रतिशत) पश्चिम बंगाल के सुधार गृहों में कैद हैं।

    बांग्लादेशी कैदी सबसे अधिक

    पश्चिम बंगाल की जेल में बंद कुल विदेशी कैदियों में ज्यादातर कैदी बांग्लादेशी हैं, जो अवैध रूप से भारत में घुस आए थे। अब उनके खिलाफ भारत में मुकदमा चल रहा है।

    पश्चिम बंगाल की जेल में 25,774 कैदी बंद हैं, जिनमें 9 प्रतिशत विदेशी नागरिक हैं। इनमें 778 बांग्लादेशी कैदियों के खिलाफ अपराध साबित हो चुके हैं और 1,440 के खिलाफ मामला विचाराधीन है। पश्चिम बंगाल की जेल में बंद विदेशी नागरिकों में दूसरे नंबर पर म्यांमार से आए लोग हैं।

    क्या है वजह?

    भारत और बांग्लादेश की सीमा दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जो लगभग 5000 किलोमीटर लंबी है। इसका ज्यादातर हिस्सा पश्चिम बंगाल से लगता है। यही वजह है कि कई बांग्लादेशी अवैध तरीके से पश्चिम बंगाल में घुस आते हैं। इन विदेशी कैदियों में कई महिलाएं भी मौजूद हैं।

    जेलों में क्षमता से अधिक कैदी

    NCRB की रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल की जेलों में क्षमता से कहीं अधिक कैदी मौजूद हैं। 2023 में कैदियों की संख्या 120 प्रतिशत आंकी गई है। राज्य की 60 जेलों की क्षमता 21,476 कादियों की है, लेकिन इनमें 25,774 कैदी बंद हैं।

    महिलाओं की संख्या

    वहीं, राज्य की एकमात्र महिला जेल में 110 प्रतिशत से अधिक कैदी मौजूद हैं। इस जेल में कुल 796 महिला कैदी हैं, जिनमें 204 विदेशी और 12 ट्रांसजेंडर महिलाएं भी शामिल हैं।

