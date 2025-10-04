Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बंगाल में सांगठनिक कमजोरी को दूर करने में जुटी बीजेपी, काली पूजा से पहले नई समिति का होगा गठन

    By Jagran News Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 10:56 PM (IST)

    बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व सांगठनिक कमजोरी और अंतर्द्वंद्व को दूर करने में लगा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रदेश नेतृत्व के साथ बैठक में नए-पुराने नेताओं के बीच टकराव खत्म करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी को सक्रिय होकर चुनाव संबंधी कार्यों में लगने को कहा है।

    prefferd source google
    Hero Image
    बंगाल चुनाव भाजपा ने संगठन को मजबूत करने पर दिया जोर। (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व राज्य में अपनी सांगठनिक कमजोरी व अंत‌र्द्वंद्व को दूर करने में जुट गया है।

    बंगाल भाजपा का केंद्रीय चुनाव प्रभारी नियुक्त किए जाने के बाद शुक्रवार को पहली बार राज्य के दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रदेश नेतृत्व के साथ पहली बैठक में यह निर्देश दिया।

    नए-पुराने नेताओं के बीच टकराव को खत्म करने का निर्देश

    चुनाव सह-प्रभारी नियुक्त किए गए त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री व सांसद बिप्लब कुमार देब भी बैठक में मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार भूपेंद्र यादव ने पार्टी के नए-पुराने नेताओं के बीच चल रहे टकराव को जल्द दूर करने पर जोर दिया। उन्होंने पार्टी में सभी को सक्रिय कर चुनाव संबंधी कार्यों में लग जाने को कहा है। बूथ समितियों के कामकाज पर नाराजगी जताने के साथ ही जानना चाहा कि बाकी बूथों पर समितियों का गठन कब होगा। राज्य में भाजपा की संगठनात्मक स्थिति की विस्तृत जानकारी भी ली।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चुनावी रणनीति पर बीजेपी ने किया मंथन

    बैठक में उपस्थित बंगाल भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक सुनील बंसल ने सलाह दी कि सभी स्तर की समितियों में 50 प्रतिशत पुराने लोगों को रखा जाना चाहिए। बैठक में चुनावी रणनीति को लेकर भी मंथन हुआ। महीने के अंत में विभिन्न मुद्दों पर राज्यभर में सड़कों पर उतरने का भी निर्णय लिया गया है। प्रत्येक जिले में बड़े कार्यक्रमों की योजना बनाई जा रही है।

    काली पूजा से पहले राज्य में नई समिति का होगा गठन

    सूत्रों के अनुसार काली पूजा से पहले नई राज्य समिति की घोषणा कर दी जाएगी। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य, नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार के अलावा बंगाल भाजपा के केंद्रीय सह- पर्यवेक्षक अमित मालवीय, प्रदेश महासचिव (संगठन) अमिताभ चक्रवर्ती, संयुक्त महासचिव (संगठन) सतीश मौजूद थे।