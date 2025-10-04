बंगाल में सांगठनिक कमजोरी को दूर करने में जुटी बीजेपी, काली पूजा से पहले नई समिति का होगा गठन

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व राज्य में अपनी सांगठनिक कमजोरी व अंत‌र्द्वंद्व को दूर करने में जुट गया है।

बंगाल भाजपा का केंद्रीय चुनाव प्रभारी नियुक्त किए जाने के बाद शुक्रवार को पहली बार राज्य के दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रदेश नेतृत्व के साथ पहली बैठक में यह निर्देश दिया।

नए-पुराने नेताओं के बीच टकराव को खत्म करने का निर्देश

चुनाव सह-प्रभारी नियुक्त किए गए त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री व सांसद बिप्लब कुमार देब भी बैठक में मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार भूपेंद्र यादव ने पार्टी के नए-पुराने नेताओं के बीच चल रहे टकराव को जल्द दूर करने पर जोर दिया। उन्होंने पार्टी में सभी को सक्रिय कर चुनाव संबंधी कार्यों में लग जाने को कहा है। बूथ समितियों के कामकाज पर नाराजगी जताने के साथ ही जानना चाहा कि बाकी बूथों पर समितियों का गठन कब होगा। राज्य में भाजपा की संगठनात्मक स्थिति की विस्तृत जानकारी भी ली।