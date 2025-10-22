बंगाल: सरकारी अस्पताल में महिला डॉक्टर से मारपीट, दुष्कर्म की धमकी; अब तक 3 गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। हावड़ा जिले के उलबेडिया स्थित सरकारी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में एक जूनियर महिला डाक्टर के साथ कथित मारपीट और दुष्कर्म की धमकी के मामले में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपित की पहचान शेख सम्राट के रूप में हुई है और उसे मंगलवार देर रात गिरफ्तार किया गया। इसी के साथ सोमवार को हुई इस घटना के सिलसिले में अब तक कुल तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

होमगार्ड और उसके पड़ोसी को किया था गिरफ्तार इससे पहले, डाक्टर द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर एक ट्रैफिक होमगार्ड और उसके पड़ोसी को गिरफ्तार किया गया था। इधर, इस घटना के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बुधवार को उलबेडिया में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। महिला डाक्टर के साथ मारपीट और दुष्कर्म की धमकी की घटना के विरोध में भाजपा ने ग्रामीण एसपी कार्यालय के घेराव अभियान का आह्वान किया था।

भाजपा कार्यकर्ताओं ने झंडा लहराने की कोशिशी की पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए जगह-जगह बैरिकेड्स लगा दिए थे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेड्स को तोड़कर आगे बढऩे की कोशिश की। हालांकि बड़ी संख्या में तैनात पुलिस बल और रैफ के जवानों ने उन्हें रोक दिया। कुछ भाजपा कार्यकर्ता बैरिकेड्स के उपर चढ़कर पार्टी के झंडे लगहराने की भी कोशिश की, जिन्हें रैफ ने रोक दिया। इस दौरान पुलिस व भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई भी हुई, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। भाजपा ने दावा किया कि घटना में उसके दो कार्यकर्ता घायल हो गए। कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया।