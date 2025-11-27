पश्चिम बंगाल: अब नहीं आए तो रद हो सकती है जमानत, कोर्ट ने पार्थ चटर्जी को दिया अल्टीमेटम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में नौकरी के बदले नकदी घोटाला मामले में स्पेशल ईडी कोर्ट ने पूर्व शिक्षा मंत्री को चेतावनी दी है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगर वह व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होते हैं तो जमानत रद कर दी जाएगी।

सीबीआई की स्थानीय अदालत ने बुधवार को स्कूल भर्ती घोटाला मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी समेत अन्य को चेताया है। कोर्ट ने कहा कि अगर सभी आरोपी सुनवाई की तारीख पर पेश नहीं होते तो उनकी जमानत रद कर दी जाएगी।

सुनवाई के दौरान उपस्थित रहना अनिवार्य प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर प्राथमिक शिक्षक भर्ती मामले की विशेष सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान आरोपियों को अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना था। लेकिन चटर्जी उपस्थित नहीं हुए।

इस शर्त पर मिली जमानत इस पर न्यायाधीश सुवेंदु साहा ने कहा कि पार्थ चटर्जी और बाकी लोगों को उच्च न्यायालय से इस शर्त पर जमानत मिली है कि उन्हें मामले के दिनों में अदालत में उपस्थित होना होगा। अगर नहीं होते तो कोर्ट को जमानत रद करने का अधिकार है।

वहीं, पार्थ चटर्जी के वकील ने कहा कि वह स्वास्थ्य कारणों से अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हो सकते, और उन्होंने इस संबंध में अदालत में एक आवेदन भी दायर किया है। सुनवाई के दौरान चटर्जी ने जमानत की शर्त के तहत अपने वकील के माध्यम से अदालत में अपना पासपोर्ट जमा कर दिया।