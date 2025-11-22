बंगाल के नदिया में बीएलओ का शव मिला, परिवार ने काम संबंधी तनाव का आरोप लगाया
पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में एक बीएलओ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिवार का आरोप है कि बीएलओ काम के तनाव से जूझ रहे थे, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : बंगाल के नदिया जिले में बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) के रूप में कार्यरत एक महिला शनिवार सुबह अपने घर पर मृत पाई गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, उसके परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि वह मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) संबंधी काम के कारण काफी तनाव में थी और इसी कारण उसने आत्महत्या की।
इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि रिंकू तरफदार नाम की बीएलओ का शव चापरा के कृष्णानगर स्थित बंगालझी इलाके में अपने घर के कमरे में छत से लटका मिला। अधिकारी ने कहा, ‘परिवार का दावा है कि एसआइआर संबंधी काम के बोझ के कारण वह काफी दबाव में थी। हमें उसके कमरे से एक नोट मिला है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आवश्यक जांच जारी है।’
राज्य के मंत्री उज्ज्वल विश्वास ने मृतक के घर जाकर परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार से पश्चिम बंगाल में जारी एसआइआर प्रक्रिया को रोकने का आग्रह किया है। उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को बृहस्पतिवार को पत्र लिखकर कहा कि लगातार जारी अनियोजित एवं जबरन प्रक्रिया’ से और अधिक लोगों की जान तथा इस प्रक्रिया की वैधता भी खतरे में पड़ जाएगी।
जलपाईगुड़ी जिले में बुधवार को एक बूथ-स्तरीय अधिकारी फंदे से लटकी मिली थी और उसके परिवार ने भी आरोप लगाया था कि एसआइआर संबंधी काम के असहनीय दबाव के कारण उसने आत्महत्या की।
