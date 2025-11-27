कश्मीर में माइनस तो दिल्ली में 8°C पहुंचा तापमान, हिमाचल में बर्फबारी जारी; जानें यूपी, पंजाब, हरियाणा के मौसम का हाल
दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में भी तापमान लगातार गिर रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि गुरुवार को ठंड और बढ़ेगी। सुबह और शाम के समय हल्का कोहरा भी देखने को मिल सकता है। ठंड के साथ-साथ दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण भी लोगों के सांसों के लिए संकट बना हुआ है। बुधवार की सुबह दिल्ली में 8 डिग्री पारा रिकॉर्ड किया गया।
पंजाब, हरियाणा में पारा तेजी से गिर रहा है
गुरुवार के मौसम की तो नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद ग्रेटर नोएडा समेत दिल्ली में आज भी रात और शाम बेहद ठंडे होने वाले हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण पंजाब, हरियाणा में पारा तेजी से गिर रहा है।
बर्फबारी की वजह से रोहतांग का रास्ता बंद
जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में लगातार बर्फबारी जारी है जिससे मैदानी इलाकों में भी ठंड और बढ़ेगी। बर्फबारी की वजह से रोहतांग का रास्ता बंद कर दिया गया है।
मौसम विभाग ने दिन में अधिकतम तापमान के 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आस पास रहने का पूर्वानुमान जताया है।
दूसरी ओर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड,हिमाचल प्रदेश जैसे हिमायली राज्यों में लगातार बर्फबारी हो रही है. इससे मैदानी इलाकों में भी ठंड और बढ़ने की बात कही जा रही है।
श्रीनगर में माइनस 3.9 रिकॉर्ड किया गया पारा
इसी के साथ जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कड़ाके की ठंड की लहर तेज हो गई है, जिससे तापमान नए निचले स्तर पर पहुंच गया है। श्रीनगर शहर में तापमान –3.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो इस मौसम की अब तक की सबसे ठंडी रात थी।
शुरू होने वाला है चिलेकलां
मौजूदा मौसम में अभी तक गुलर्मग समेत घाटी के ऊंचाई वाली क्षेत्रों कई बार हलकी से मध्य स्तर की र्बफबारी हुई है। अलबत्ता श्रीनगर समेत घाटी के निचले इलाकों में अभी तक र्बफ ने अपने र्दशन नही कराए हैं। यहां यह बताना भी असंगत नही होगा कि अगले महीने 21 दिसंबर से घाटी में र्सदियों का सब से ठंडा व क्रूर दौर 40 दिवसीय चिलेकलां शुरू हो रहा है।
