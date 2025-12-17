दिल्ली-यूपी में ठंड का कहर जारी, कोहरे के कारण 131 उड़ानें रद; इन राज्यों में होगी बारिश
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर भारत में इस समय कोहरा और शीतलहर का प्रकोप जारी है, खासकर दिल्ली और यूपी राजस्थान में। 17 दिसंबर 2025 को मौसम मुख्य रूप से शुष्क और ठंडा रहा, कई जगहों पर घना कोहरा छाया हुआ है।
भारतीय मौसम विभागके अनुसार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी था, जबकि दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा में घने कोहरे की चेतावनी। उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे से जनजीवन प्रभावित है। यात्रा करने वालों को सावधानी बरतें, क्योंकि विजिबिलिटी कम है। दक्षिण भारत (तमिलनाडु और केरल) में कुछ जगहों पर बारिश की चेतावनी है।
दिल्ली और यूपी में घना कोहरा
दिल्ली में शीत लहर और घना कोहरा है।न्यूनतम तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर (लगभग 10-15°C के आसपास), लेकिन ठंडक बनी हुई।आसमान मुख्य रूप से साफ, कोई बारिश नहीं। दक्षिणी यूपी में शीतलहर को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
राजस्थान
- शीतलहर जारी, न्यूनतम तापमान 5°C के आसपास कई जगहों पर।
- पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में हल्का कोहरा।
- ठंड बढ़ने की संभावना।
हिमाचल प्रदेश
- ऊपरी इलाकों में ठंड तीव्र, कुछ जगहों पर तापमान 0-5°C।
- 17 दिसंबर को मुख्य रूप से शुष्क मौसम, लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कोहरा।
- हाल की बर्फबारी के बाद सड़कें फिसलन भरी, लेकिन नई बर्फबारी नहीं।
- 17-18 दिसंबर से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने से हल्की बर्फबारी/बारिश संभव।
जम्मू-कश्मीर
- कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड, कई जगहों पर न्यूनतम तापमान -3 से -5°C (जैसे पुलवामा, शोपियां)।
- बादल छाए रहने से तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी, लेकिन ठंडक बरकरार।
- ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना 17-18 दिसंबर तक।
- चिल्लई कलां (21 दिसंबर से शुरू) से पहले हल्की बर्फबारी/बारिश 20-21 दिसंबर को संभव।
कोहरे के कारण 131 उड़ानें रद, 400 से अधिक विलंबित
राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में छाए घने कोहरे के कारण लगातार दूसरे दिन मंगलवार को भी इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आइजीआइ) हवाई अड्डे पर विमान सेवा बुरी तरह प्रभावित रही। सोमवार देर रात से लेकर मंगलवार तड़के तक 131 उड़ानें रद करनी पड़ीं और करीब 400 उड़ाने विलंबित रहीं।
कम दृश्यता के कारण दूसरे शहरों से आ रही 15 से अधिक उड़ानों को जयपुर, लखनऊ और अहमदाबाद जैसे नजदीकी शहरों के लिए डायवर्ट किया गया। सोमवार देर रात से मंगलवार सुबह आइजीआइ एयरपोर्ट के रनवे पर ²श्यता 50 मीटर रही। कई बार यह शून्य तक पहुंच गई।
