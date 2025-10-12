Language
    Weather News: देशभर में 15 अक्टूबर से गिरने लगेगा तापमान, ठंडी हवाओं से बढ़ेगी मुश्किल

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 06:01 AM (IST)

    मौसम विभाग के अनुसार, 15 अक्टूबर से पूरे देश में तापमान गिरने की संभावना है, जिससे ठंड बढ़ने लगेगी। ठंडी हवाएं चलने से लोगों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। बुजुर्गों और बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए उन्हें विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है।

    कैसा रहेगा मौसम।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर सहित देश भर में तापमान गिरने लगा है। सुबह और शाम को ठंडी हवाएं चल रही हैं, मौसम में ठंडक बढ़ गई है। बीते दो दिनों से दिन में भी तापमान में कमी आ रही है और रविवार को यह दिन में और गिर जाएगा।

    मौसम विभाग के अनुसार, 17 अक्टूबर तक दिल्ली एनसीआर में अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। दिल्ली एनसीआर में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं।

    दिल्ली-एनसीआर में गिरने लगे तापमान

    बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में रात के समय सर्दी पढ़नी शुरू हो चुकी है। रात का तापमान नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद समेत 18 से 19 सेल्सियस के बीच में पहुंच चुका है। अक्टूबर के महीने में दिल्ली-एनसीआर में अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।

    गर्म कपड़ों को लगा लें धूप

    रविवार को छुट्टी का दिन है तो आप लोगों को सलाह है कि आप जैकेट, स्वेटर, या कंबल निकाल लें और उन्हें धूप लग सकते हैं।

    दिवाली तक नहीं होगी बारिश

    मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में दिवाली तक अभी बारिश के कोई असर नजर नहीं आ रहे हैं। फिलहाल 17 अक्टूबर तक मौसम साफ रहेगा और हवाएं चलती रहेंगे। हल्की धूप के साथ तापमान गिरने का सिलसिला भी जारी रहेगा। दिवाली के बाद सर्दी तेजी से पढ़ना शुरू हो जाएगी।