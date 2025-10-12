Weather News: देशभर में 15 अक्टूबर से गिरने लगेगा तापमान, ठंडी हवाओं से बढ़ेगी मुश्किल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर सहित देश भर में तापमान गिरने लगा है। सुबह और शाम को ठंडी हवाएं चल रही हैं, मौसम में ठंडक बढ़ गई है। बीते दो दिनों से दिन में भी तापमान में कमी आ रही है और रविवार को यह दिन में और गिर जाएगा।

मौसम विभाग के अनुसार, 17 अक्टूबर तक दिल्ली एनसीआर में अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। दिल्ली एनसीआर में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। दिल्ली-एनसीआर में गिरने लगे तापमान बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में रात के समय सर्दी पढ़नी शुरू हो चुकी है। रात का तापमान नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद समेत 18 से 19 सेल्सियस के बीच में पहुंच चुका है। अक्टूबर के महीने में दिल्ली-एनसीआर में अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।