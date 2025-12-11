Language
    उत्तर भारत में ठंड का कहर: दिल्ली-यूपी समेत कई राज्यों में भीषण शीतलहर का अलर्ट, दक्षिण में बारिश की चेतावनी

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 05:40 AM (IST)

    दिल्ली-यूपी समेत कई राज्यों में भीषण शीतलहर का अलर्ट (फोटो- एएनआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में जमकर ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने आज भारत के कई राज्यों में शीत लहर का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में वर्तमान में ठंडा और शुष्क मौसम है, जिसमें सुबह के समय कोहरा/धुंध और कुछ क्षेत्रों में शीतलहर का अलर्ट जारी है।

    दिल्ली एनसीआर का कैसा रहेगा मौसम

    दिल्ली-एनसीआर में आज (गुरुवार) कड़ाके की ठंड पड़ेगी और सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा/धुंध छाया हुआ है। दिन में मौसम मुख्य रूप से साफ और धूप वाला रहेगा। अधिकतम तापमान लगभग 23-24°C और न्यूनतम तापमान लगभग 8-10°C तक रहने की संभावना है।

    इन राज्यों में छाएगा कोहरा

    इन क्षेत्रों में भी मुख्य रूप से साफ मौसम और सुबह के समय धुंध छाई हुई है। कुछ पूर्वी हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। हरियाणा और पंजाब में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, पंजाब के आदमपुर में न्यूनतम तापमान 2.8°C दर्ज किया गया है।

    मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में अगले 2 दिनों तक शीतलहर की स्थिति बने रहने की चेतावनी जारी की है। राजस्थान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और सुबह के समय धुंधला मौसम रहने का अनुमान है, जिसमें हल्की हवाएं चलेंगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में कोहरा रहने की संभावना है।

    कश्मीर और हिमाचल प्रदेश

    इन पहाड़ी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 5°C से नीचे है और कई ऊपरी इलाकों में हाल ही में बर्फबारी हुई है, जिससे मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं आ रही हैं। मौसम ठंडा रहेगा और कुछ जगहों पर पाला पड़ने की संभावना है। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में पारा 10°C से नीचे गिर गया है और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए शीतलहर का अलर्ट जारी किया है।

    पिछले 24 घंटे के दौरान, तटीय तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश हुई। वहीं, अगले 24 घंटे के दौरान, तमिलनाडु और अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में हल्की बारिश के साथ एक-दो स्थानों पर मध्यम बारिश संभव है। आंतरिक तमिलनाडु और लक्षद्वीप में हल्की बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छा सकता है।