Weather Update: भीषण गर्मी और 'लू' से झुलस रहा उत्तर भारत...IMD ने दिल्ली, हरियाणा, यूपी, बिहार समेत इन राज्यों के लिए जारी किया रेड अलर्ट

आईएमडी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "18 जून 2024 को उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों और हरियाणा-चंडीगढ़-दिल्ली के कुछ इलाकों में लू से लेकर भीषण लू चलने की संभावना है और जम्मू संभाग, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, बिहार और झारखंड के अलग-अलग इलाकों में लू चलने की संभावना है।"

Heatwave to severe heatwave conditions very likely in many parts of UP & Bihar; few parts of Himachal Pradesh, Haryana- Chandigarh-Delhi & Punjab whereas heatwave conditions very likely in isolated pockets of Jammu Division, Uttarakhand, Rajasthan, MP & Jharkhand on 18 June, 2024 pic.twitter.com/iETtj6Ou6a— India Meteorological Department (@Indiametdept) June 17, 2024