Weather Update Live: पहाड़ों से मैदानी इलाकों तक आफत की बारिश, मुंबई और ठाणे में अलर्ट जारी; उज्जैन के महाकाल मंदिर में भरा पानी

महाराष्ट्र में लगातार बारिश के कारण यवतमाल में घर, सड़कें पानी में डूब गई हैं। क्षेत्र में गंभीर जलजमाव देखा गया।

#WATCH | Maharashtra: Severe waterlogging witnessed in Yavatmal due to incessant rain in the region. pic.twitter.com/3iARiiBfbI