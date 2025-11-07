उत्तर भारत में ठंड बढ़ी, जम्मू-हिमाचल में बर्फबारी का अलर्ट, दिल्ली-यूपी समेत इन राज्यों में बारिश के आसार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश भर में मौसम का मिजाज बदल गया है, कहीं मूसलाधार बारिश तो कहीं बर्फबारी का अलर्ट है। पहाड़ों पर बर्फबारी होने से उत्तर भारत के राज्यों में भी ठंड बढ़ने लगी है। मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है।

इन राज्यों में आज होगी बारिश उत्तर प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश में आज मेघ गर्जन के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। पहाड़ी राज्यों जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई है। स्काईमेट ने दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

दिल्ली में छाए रहेंगे बादल दिल्ली में बादलों की आवाजाही बनी हुई है, हालांकि बीते दो दिनों से बारिश नहीं हुई। बुधवार को एक्यूआई 202 दर्ज किया गया जो ‘खराब’ श्रेणी में आता है। आईएमडी के अनुसार शुक्रवार को आसमान साफ रहेगा और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। तेज हवाओं के चलते सर्दी का अहसास बढ़ेगा, जबकि वायु प्रदूषण से राहत की उम्मीद कम है।

पहाड़ी राज्य में बर्फबारी से बढ़ी सर्दी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ के असर से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी है। रोहतांग, बारालाचा और कुंजुम दर्रे में बर्फ की परत जम चुकी है। उत्तराखंड के चमोली, रुद्रप्रयाग और देहरादून में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है।

उत्तर प्रदेश-बिहार में ठंड और कोहरे की दस्तक उत्तर प्रदेश में मौसम सामान्य रहेगा, पर रात और सुबह के समय ठंडक बढ़ेगी। न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री और अधिकतम 29 से 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बिहार में मौसम साफ रहने का अनुमान है, हालांकि कुछ जिलों में हल्के बादल रहेंगे। 10 नवंबर तक कोहरा और सर्दी की दस्तक की संभावना है।