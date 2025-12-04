श्रीनगर में तापमान -4°C, दिल्ली-NCR में शीतलहर का येलो अलर्ट; जानें अन्य राज्यों के मौसम का हाल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में तापमान अचानक तेजी से गिरने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली–एनसीआर, महाराष्ट्र के उत्तरी–पश्चिमी इलाके और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में ठंडी हवाओं के चलते शीतलहर की स्थिति बन सकती है। दिसंबर की शुरुआत के साथ ही सुबह और रात की ठिठुरन बढ़ गई है।

श्रीनगर में तापमान माइनस चार डिग्री दर्ज किया गया दिल्ली-एनसीआर में ठंड बढ़ गई है और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इस क्षेत्र के लिए शीतलहरका येलो अलर्ट जारी किया है। आज (4 दिसंबर, 2025) न्यूनतम तापमान लगभग 10-12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। वहीं, कश्मीर में श्रीनगर में तापमान माइनस चार डिग्री दर्ज किया गया है।

वहीं, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में, खासकर हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में, भारी बर्फबारी जारी है। पारा शून्य से नीचे चला गया है, कुछ स्थानों पर तापमान -18°C तक पहुंच गया है। इस बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ी है। रोहतांग जैसे कुछ रास्ते बंद कर दिए गए हैं।

कश्मीर में तापमान माइनस में है और शीतलहर चल रही है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पानी बर्फ में बदल गया है और लगातार बर्फबारी हो रही है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब का हाल मैदानी इलाकों में, पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण ठंड काफी बढ़ गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने संकेत दिया है कि इस साल का सर्दी का मौसम, ला नीना प्रभाव के कारण, पिछले कुछ दशकों में सबसे ठंडा हो सकता है। पंजाब और हरियाणा में पारे में तेजी से गिरावट आई है और शीतलहर की स्थिति बनी हुई है।

दिल्ली में चलेगी शीतलहर दिल्ली में भी रात और शाम काफी ठंडे हैं, बुधवार (3 दिसंबर 2025) को न्यूनतम तापमान 7°C रिकॉर्ड किया गया था। IMD ने 5 दिसंबर 2025 को दिल्ली में अलग-अलग स्थानों पर शीतलहर की स्थिति की संभावना जताई है।

उत्तर प्रदेश का हाल न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहने की उम्मीद है। आज (4 दिसंबर 2025) न्यूनतम तापमान 8°C रहने का अनुमान है। समस्त उत्तर और मध्य भारत में दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 तक सामान्य से नीचे न्यूनतम तापमान रहने और अधिक शीत लहर वाले दिनों की संभावना है। सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की भी संभावना है।

राजस्थान में कड़ाके की ठंड पड़ रही है राजस्थान में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और कई जिलों में शीतलहर (cold wave) का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरी भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण तापमान में तेजी से गिरावट आई है।

सीकर का फतेहपुर शेखावाटी इस समय सबसे ठंडे स्थानों में से एक है, जहां न्यूनतम तापमान लगभग 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। माउंट आबू में भी तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस के करीब या उससे नीचे चला जाता है, जिससे यह राज्य का सबसे ठंडा स्थान बन जाता है।