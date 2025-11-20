Language
    राजस्थान के 16 जिलों में पारा 10° से नीचे, पहाड़ों पर बर्फबारी जारी; दिल्ली-NCR में बढ़ रहा ठंड का प्रकोप

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 05:42 AM (IST)

    उत्तर भारत में अब ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। मंगलवार से दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर के कारण सर्दी बढ़ी है। मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट की चेतावनी दी है।असम और मेघालय में मध्यम कोहरा छाया रहा।

     उत्तर भारत में अब ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है (फोटो- एएनआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर भारत में अब ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। मंगलवार से दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर के कारण सर्दी बढ़ी है। मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट की चेतावनी दी है।

     इन राज्यों में कोहरे का कहर

    असम और मेघालय में मध्यम कोहरा छाया रहा। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं-कहीं कोहरा देखा गया।

    भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण शीत लहर की चेतावनी जारी की है। अत्यधिक ठंड की यह अचानक शुरुआत सर्दियों की स्थिति के समय से पहले आने का संकेत देती है, जिसमें रात के तापमान में मौसमी सामान्य से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने का अनुमान है।

     राजस्थान के 16 जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे

    राजस्थान के 16 जिलों में पहले ही 10 डिग्री से नीचे न्यूनतम तापमान खतरनाक रूप से कम दर्ज किया जा चुका है। राजस्थान के सीकर में 7 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया है। आईएमडी ने ठंड से संबंधित स्वास्थ्य खतरों और संभावित कृषि प्रभावों के खिलाफ सार्वजनिक जागरूकता और तैयारी सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में येलो और ऑरेन्ज अलर्ट जारी किए हैं।

     यहां हुई बारिश

    पिछले 24 घंटे के दौरान, केरल और तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई। केरल, अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश हुई। कर्नाटक के दक्षिणी तट पर छिटपुट हल्की बारिश दर्ज की गई।

    अगले 24 घंटे के दौरान, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है। केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश तथा एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है।

     उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में कोहरा

    तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। नगालैंड, मणिपुर और मिजोरम में छिटपुट हल्की बारिश संभव है। पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में कोहरा छा सकता है।