    दिल्ली-NCR में छाई धुंध... यूपी, बिहार और राजस्थान में बारिश की आशंका; हिमाचल-उत्तराखंड में बर्फबारी का अलर्ट

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 05:45 AM (IST)

    यूपी, बिहार और राजस्थान में बारिश की आशंका; हिमाचल-उत्तराखंड में बर्फबारी का अलर्ट (फोटो- एएनआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नवंबर महीने शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ उत्तर भारत में ठंड ने भी दस्तक दे दी है। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान आदि राज्यों में ठंड महसूस होने लगी है। मौसम विभाग ने 1-6 नवंबर तक यूपी-बिहार समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है।

    महाराष्ट्र के 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया

    वहीं, दिल्ली एनसीआर के आसपास के राज्यों में भी 4 नवंबर तक हल्की बारिश की संभावना है। इस उत्तर भारत में तापमान तेजी से लुढ़क सकता है और लोगों को ठंड का सितम उठाना पड़ सकता है। महाराष्ट्र के 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर बंगाल के कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना है।

    बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान मोंथा के कारण कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों से बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अगले दो दिनों के लिए मध्यम से तेज बरसात का अलर्ट जारी किया है।

    उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में गिरेगी बर्फ

    उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में नवंबर की शुरुआत शुष्क मौसम के साथ होगी, लेकिन 5 नवंबर से इन राज्यों में मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। IMD ने उत्तराखंड के चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, रूद्र प्रयाग और पिथौरागढ़ में भारी बारिश के साथ बर्फबारी होने का अनुमान लगाया है।

    बिहार के कुछ इलाकों में होगी बारिश

    2 नवंबर 2025 से मौसम में सुधार शुरू हो जाएगा। जबकि 3 और 4 नवंबर तक पूरे बिहार में आसमान साफ होने की संभावना है। 5 से 7 नवंबर 2025 के बीच बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम बनने की संभावना है। हालांकि यह सिस्टम कमजोर रहेगा, लेकिन इसके कारण फिर से हल्की और छिटपुट बारिश बिहार के कुछ इलाकों में देखने को मिल सकती है।

    यूपी के इन जिलों में होगी बारिश

    उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। IMD ने 5 नवंबर तक राज्य में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। खासकर कानपुर, इटावा, बाराबंकी, अयोध्या, बलिया, बहराइच, प्रयागराज और गोरखपुर में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

    राजस्थान और महाराष्ट्र में होगी बारिश

    मौसम विभाग ने गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के भी कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। अहमदाबाद, जयपुर और मुंबई समेत कई जिलों में अगले 3-4 दिनों तक बारिश होने की संभावना है, जिससे ठंड बढ़ सकती है।