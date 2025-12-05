Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कश्मीर-हिमाचल की बर्फबारी से बढ़ेगी दिल्ली-एनसीआर में ठंड, यूपी-पंजाब में शीतलहर का अलर्ट जारी

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 05:30 AM (IST)

    मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति जारी रहने का अनुमान लगाया है। वहीं, हिम ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    कश्मीर-हिमाचल की बर्फबारी से बढ़ेगी दिल्ली-एनसीआर में ठंड (फोटो- एएनआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तरी भारत के मैदानी इलाके, दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में चल रही बर्फबारी से सीधे प्रभावित होंगे। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की सर्दी, घना कोहरा और शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आज दिल्ली और पंजाब के मौसम का का मौसम

    आज सुबह दिल्ली में घना कोहरा छाया रहा और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। वहीं, पंजाब-हरियाणा राज्यों के कई हिस्सों में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। आदमपुर (पंजाब) में न्यूनतम तापमान 2.4°C तक गिर गया है।

    पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी शुरू हो गई है

    कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी शुरू हो गई है। कश्मीर के कई हिस्सों में तापमान फ्रीजिंग पॉइंट (शून्य डिग्री सेल्सियस) से नीचे चला गया है, और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में भी पानी जमने लगा है।

    नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू-कश्मीर के ऊपरी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है।

    राजस्थान के कुछ हिस्सों में शीतलहर चलेगी

    मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति जारी रहने का अनुमान लगाया है। वहीं, हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भी घने कोहरे का असर देखने को मिल सकता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति संभव है।

    मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्का कोहरा पड़ा

    पूर्वोत्तर भारत में मध्यम से हल्का कोहरा पड़ा। पंजाब, हरियाणा और उत्तर राजस्थान के कुछ हिस्सों में शीतलहर चली। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, ओडिशा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्का कोहरा पड़ा।