उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का टॉर्चर, दिल्ली-NCR समेत यूपी में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट; कश्मीर में होगी बर्फबारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर और मध्य भारत के बड़े हिस्से में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का प्रकोप जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली, यूपी में शीतलहर चलेगी और पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में ठंडी हवाओं के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है।आगामी 48 घंटों में उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंड और बढ़ने की संभावना है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाली ठंडी हवाएं सक्रिय रहेंगी।