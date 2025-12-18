Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का टॉर्चर, दिल्ली-NCR समेत यूपी में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट; कश्मीर में होगी बर्फबारी

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 07:04 AM (IST)

     उत्तर और मध्य भारत के बड़े हिस्से में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का प्रकोप जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रों से प्राप् ...और पढ़ें

    Hero Image

    दिल्ली-NCR समेत यूपी में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट (फोटो- एएनआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर और मध्य भारत के बड़े हिस्से में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का प्रकोप जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली, यूपी में शीतलहर चलेगी और पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में ठंडी हवाओं के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है।आगामी 48 घंटों में उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंड और बढ़ने की संभावना है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाली ठंडी हवाएं सक्रिय रहेंगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली-NCR: कोहरा और प्रदूषण का दोहरा मार

    • राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों (नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद) में सुबह की शुरुआत मध्यम से घने कोहरे के साथ हुई है।
    • तापमान: न्यूनतम तापमान 8°C से 10°C के बीच रहने का अनुमान है।
    • अलर्ट: हवाई और रेल यातायात पर असर पड़ सकता है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रस्थान से पहले इंडिगोया संबंधित एयरलाइंस पर स्टेटस चेक करें।

    उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश: ऑरेंज अलर्ट जारी

    • उत्तर प्रदेश (UP): पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 'अत्यधिक घने कोहरे' (Very Dense Fog) का ऑरेंज अलर्ट है। वाराणसी, कानपुर और लखनऊ में दृश्यता (Visibility) 50 मीटर से कम रहने की संभावना है।
    • मध्य प्रदेश (MP): ग्वालियर और चंबल संभागों में तीव्र शीत लहर (Cold Wave) का असर है। राज्य के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान 7°C तक गिर सकता है।

    पंजाब और हरियाणा: कड़ाके की ठंड

    इन कृषि प्रधान राज्यों में नमी और ठंडी हवाओं के कारण सुबह के समय दृश्यता शून्य के करीब पहुंच रही है।

    पंजाब: 18 दिसंबर की रात से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण अमृतसर और पठानकोट के आसपास हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे ठंड और बढ़ेगी।

    कश्मीर और हिमाचल: बर्फबारी का अलर्ट

    • कश्मीर: घाटी में 'चिल्लाई-कलां' की दस्तक से पहले ही उत्तर कश्मीर के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी (Snowfall) शुरू होने के संकेत हैं। श्रीनगर में तापमान शून्य से नीचे (-2.0°C तक) जा चुका है।
    • हिमाचल और उत्तराखंड: 18-19 दिसंबर को कुल्लू, लाहौल-स्पीति और चमोली जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताज़ा हिमपात होने की संभावना है। हिमाचल पर्यटन की जानकारी के अनुसार पर्यटकों को ऊंचाई वाले रास्तों पर न जाने की सलाह दी गई है।

    मौसम अलर्ट और सावधानियां

    • यातायात: कोहरे के कारण सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। वाहन चालक फॉग लाइट्स का उपयोग करें। IRCTC पर ट्रेनों की देरी की जानकारी ली जा सकती है।
    • स्वास्थ्य: लगातार गिरते तापमान के कारण हृदय रोगियों और सांस के मरीजों को सुबह की सैर से बचने की सलाह दी गई है।
    • फसल: पंजाब और हरियाणा के किसानों को सलाह दी गई है कि वे पाले (Frost) से फसलों को बचाने के लिए हल्की सिंचाई करें।