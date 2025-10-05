दिल्ली-NCR आज होगी झमाझम बारिश, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल में भी बरसेंगे बादल; बिहार में बरसात से 19 की मौत

दिल्ली- एनसीआर में एक बार मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश और तेज हवाओं के लिए येलो अलर्ट जारी किया है जिससे उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार आज यूपी उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश पंजाब हरियाणा और राजस्थान समेत उत्तर-भारत के अधिकांश हिस्सों में भी बारिश की संभावना बन रही हैं।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली- एनसीआर में एक बार मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश और तेज हवाओं के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं, छह अक्टूबर को भी गरज-चमक के साथ बारिश संभव है। वहीं उत्तर भारत के कई राज्यों में भी बारिश की संभावना है।

दिल्ली में आज होगी बारिश वहीं, मौसम विभाग ने अनुसार इस बारिश के साथ सुबह और शाम की ठंड होने लगेगी। सुबह से ही हल्की से मध्यम बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। बारिश रुक रुककर आती रहेगी। बृहस्पतिवार की झमाझम वर्षा के बाद शुक्रवार को दिल्ली में आंशिक रूप से बादल तो छाए लेकिन वर्षा दर्ज नहीं की गई। अलबत्ता एक दिन पहले के मुकाबले तापमान में दो डिग्री की गिरावट जरूर देखने को मिली। पूर्वानुमान है कि शनिवार को भी शुष्क मौसम बना रहा।

यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आज बरसेंगे बादल मौसम विभाग के अनुसार, आज यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान समेत उत्तर-भारत के अधिकांश हिस्सों में भी बारिश की संभावना बन रही हैं। इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती है। तमिलनाडु के 14 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के ऊपर मौसम प्रणालियां लगातार सक्रिय हो रही हैं।

बिहार में आफत की बरसात से 19 की मौत बिहार में बीते दो-तीनों से रुक-रुककर हो रही वर्षा से अलग-अलग जिलों में वज्रपात, पेड़ व मकान गिरने से कुल 19 लोगों की मौत हो गई। इसमें मुजफ्फरपुर, जहानाबाद के तीन-तीन, बेतिया के चार, भोजपुर के दो, वैशाली, नालंदा, गोपालगंज, मोतिहारी, किशनगंज, मधेपुरा व खगडि़या जिले के एक-एक लोग शामिल हैं। वज्रपात से डेढ़ दर्जन से अधिक लोग झुलस गए।

भोजपुर जिले में 20 भेड़ें भी मर गईं। तेज हवा के साथ वर्षा से धान व गन्ने की फसल को नुकसान हुआ है। वर्षा और नेपाल से पानी छोड़ने पर पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकिनगर बराज से गंडक नदी में 54 हजार 200 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया।

पटना में कई स्थानों पर जलजमाव पटना में कई स्थानों पर जलजमाव की स्थिति बनी रही। यहां 32.9 मिमी वर्षा दर्ज की गई। बीते 24 घंटों के दौरान सिवान के महाराजगंज में सर्वाधिक वर्षा 324.6 मिमी दर्ज की गई। अतिवृष्टि को लेकर जिला प्रशासन ने मोतिहारी, सारण, सिवान, गोपालगंज व भोजपुर में सभी स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्र बंद कर दिए।

वाराणसी में 21 घंटे में 187 मिमी वर्षा, टूटा 125 वर्षों का रिकॉर्ड अभूतपूर्व वर्षा ने वाराणसी में 125 वर्षों का रिकार्ड तोड़ दिया। बीएचयू क्षेत्र में शुक्रवार सुबह 8:30 बजे से शनिवार भोर 5:30 बजे तक 21 घंटे में 187 मिमी पानी गिरा। इससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। वर्षा से सैकड़ों बीघा फसल तबाह हो गई। बलिया में तीन जगह रेलवे ट्रैक धंस जाने से ट्रेनों का छह घंटे तक आवागमन ठप रहा।

मीरजापुर, बलिया, चंदौली और सोनभद्र में वर्षा जनित हादसों में चार लोगों की मौत हो गई। वाराणसी शहर के निचले इलाकों में जलभराव होने से आवागमन अस्त-व्यस्त हो गया। बीएचयू अस्पताल और ट्रामा सेंटर परिसर में बाढ़ सा ²श्य दिखा। अधिकांश डाक्टर अपने कक्ष तक नहीं पहुंच सके। पार्किंग में ओपीडी लगाकर मरीजों का इलाज किया। खराब मौसम को देखते हुए वाराणसी में स्कूलों में छुट्टी कर दी गई थी।