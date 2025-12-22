Language
    दिल्ली से बिहार तक शीतलहर का कहर, यूपी में ठंड से दो की मौत; कोहरे से 100 से अधिक ट्रेनें लेट

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 11:05 AM (IST)

    दिल्ली से बिहार तक शीतलहर का प्रकोप जारी है। उत्तर प्रदेश में ठंड के कारण दो लोगों की मौत हो गई है। कोहरे के कारण 100 से अधिक ट्रेनें देरी से चल रही ह ...और पढ़ें

    पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप। (फोटो- जागरण ग्राफिक्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पूरा उत्तर भारत इस समय कड़ाके की ठंड की चपेट में हैं। पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक पारा लगातार गिर रहा है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में भी ठिठुरन बढ़ा दी है। दिल्ली, यूपी, राजस्थान समेत कई राज्यों में सोमवार को घना कोहरा छाया रहा, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

    उत्तर प्रदेश में भी शीतलहर और कड़ाके की ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। ठंड के कारण बांदा में एक किसान और एक युवक की मौत की भी खबर है। उधर, कोहरे के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात बुरी तरीके से प्रभावित है। सोमवार को कानपुर, बाराबंकी, अयोध्या, लखनऊ सहित प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में कोहरा छाया रहा।

    दिल्ली में कड़ाके ठंड ने डराया

    राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार की सुबह कंपकंपी बढ़ी। लोगों को गलन वाली ठंड का एहसास हुआ। कई जगहों पर सड़कों के किनारे लोग अलाव तापते नजर आए। सोमवार को घना कोहरा तो नजर नहीं आया, लेकिन हवा के कारण तापमान में लगातार कमी देखी जा रही है। आईएमडी के अनुसार, 25 दिसंबर तक पारा में ऐसे ही गिरावट देखने को मिल सकती है।

    यूपी में कैसा रहेगा मौसम?

    उत्तर प्रदेश में भी शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। कई जिलों में बढ़ती ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने विद्यालयों में छुट्टी कर दी है। वहीं, लोगों से बेवजह घरों से न निकलने की अपील की गई है। घने कोहरे के कारण हाईवे पर वाहनों की स्पीड लिमिट लगा दी गई है।

    पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी

    उधर, पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी का दौर देखने को मिल रहा है। सफेद बर्फ से ढंकी बर्फ की चादरों ने सैलानियों को लुभाया है। विभाग के अनुसार, आने वाले कुछ दिनों तक बर्फबारी का ये दौर देखने को मिलेगा। वहीं, कश्मीर में रविवार को बर्फबारी और बारिश के साथ 40 दिन की कठोर ठंड 'चिल्लै कलां' की शुरुआत हुई। घाटी के मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई, जबकि गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी हुई। आईएमडी के अनुसार, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी का दौर जारी रहने की उम्मीद है।

    यातायात बुरी तरीके से प्रभावित

    घने कोहरे और बढ़ती ठंड ने यातायात पर भी बुरा प्रभाव डाला है। सड़क, रेल से लेकर हवाई यातायात प्रभावित है। घने कोहरे के कारण देश भर के कई एयरपोर्ट से सैकड़ों उड़ानों को रद करना पड़ा है। वहीं, 100 से अधिक ट्रेनें विलंब से चल रही हैं। सड़कों पर कम विजिबिलटी होने के कारण वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उन्हें गंतव्य तक पहुंचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

