दिल्ली से बिहार तक शीतलहर का कहर, यूपी में ठंड से दो की मौत; कोहरे से 100 से अधिक ट्रेनें लेट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पूरा उत्तर भारत इस समय कड़ाके की ठंड की चपेट में हैं। पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक पारा लगातार गिर रहा है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में भी ठिठुरन बढ़ा दी है। दिल्ली, यूपी, राजस्थान समेत कई राज्यों में सोमवार को घना कोहरा छाया रहा, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उत्तर प्रदेश में भी शीतलहर और कड़ाके की ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। ठंड के कारण बांदा में एक किसान और एक युवक की मौत की भी खबर है। उधर, कोहरे के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात बुरी तरीके से प्रभावित है। सोमवार को कानपुर, बाराबंकी, अयोध्या, लखनऊ सहित प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में कोहरा छाया रहा।

दिल्ली में कड़ाके ठंड ने डराया राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार की सुबह कंपकंपी बढ़ी। लोगों को गलन वाली ठंड का एहसास हुआ। कई जगहों पर सड़कों के किनारे लोग अलाव तापते नजर आए। सोमवार को घना कोहरा तो नजर नहीं आया, लेकिन हवा के कारण तापमान में लगातार कमी देखी जा रही है। आईएमडी के अनुसार, 25 दिसंबर तक पारा में ऐसे ही गिरावट देखने को मिल सकती है।

यूपी में कैसा रहेगा मौसम? उत्तर प्रदेश में भी शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। कई जिलों में बढ़ती ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने विद्यालयों में छुट्टी कर दी है। वहीं, लोगों से बेवजह घरों से न निकलने की अपील की गई है। घने कोहरे के कारण हाईवे पर वाहनों की स्पीड लिमिट लगा दी गई है।